Гаденький метод

В разных регионах России власть борется с координаторами и волонтерами штабов Навального различными способами. На активистов заводят уголовные и административные дела. Сторонников оппозиционного политика отчисляют из вузов и пытаются выгнать из школ. Активистам Навального угрожают убийством и насилием. Их избивают и оскорбляют.

Координатор штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова рассказала, как на ее родственников давит местная администрация. Гражданского мужа Ксении Александра Степанцова недавно отчислили из Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачёва. По словам Степанцова, так его наказали за оппозиционную деятельность Ксении.

– Я закончил первый курс на оценку "отлично" и перешел на второй. – рассказывает Александр Степанцов Радио Свобода. – С начала этого учебного года я получал повышенную студенческую стипендию: три тысячи рублей. У меня есть выписка из банка, подтверждающая эту информацию. Неожиданно 9 октября позвонили из деканата и пригласили зайти в университет на разговор. Я и не думал волноваться, потому что у администрации вуза и преподавателей ко мне не было никогда никаких претензий. Но в деканате сообщили, что я, оказывается, не сдал отчет по учебной практике за прошлый учебный год. Я написал объяснительную, что впервые слышу, как и вся группа, в которой я учусь, о такой необходимости. Затем я спросил Стенина Дмитрия Владимировича, директора Института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, который входит в состав университета, что нужно делать, потому что я хотел как можно быстрее решить это недоразумение.

Меня отчислили в тот же день, когда сообщили о задолженности

Стенин ответил, что задолженность надо погасить за неделю. В этот же день я отправил работу преподавателю. Он попросил переделать некоторые моменты. Я исправил и прислал практику ему снова. В результате я предоставил в университет окончательный вариант зачетной работы менее чем через двадцать четыре часа после того, как узнал о задолженности. Но преподаватель отказался ставить оценку в зачетку. Когда я снова пошел в деканат, мне сказали, что я отчислен десятого октября. Получается, что меня отчислили в тот же день, когда сообщили о задолженности! Стенин объяснил, что преподаватель, который должен был оценивать мою работу, сказал, что я не сдал зачет и нет никакого прогресса в этом направлении.

– Требование сдать зачет предъявили только вам или всей группе, где вы учились?

– Вся группа оказалась в такой ситуации, но большую часть моих одногруппников не отчислили. Более того, мои одногруппники до сих пор не сдали практику, из-за которой меня уже выгнали. Отчислили лишь двоих студентов, которые, насколько мне известно, последнюю летнюю сессию не сдали. Один из них даже на занятиях не появлялся. Единственная причина, по которой меня могли в один момент выкинуть из вуза, это работа моей гражданской жены Ксении Пахомовой в штабе Навального. Особенно сильно меня возмущает, что отчислили меня с многочисленными нарушениями закона. Я уже не говорю о том, что меня до сих пор под роспись не ознакомили с приказом об отчислении. Я, конечно, отчисление из университета буду оспаривать в суде. Мы уже отправили заявления во все надзорные органы.

– Я звонила в Кузбасский государственный технический университет​, чтобы получить комментарий по поводу вашего отчисления. И.о. ректора отказался разговаривать с Радио Свобода. Дмитрий Стенин не ответил на письмо с просьбой изложить свою версию события. Вам до отчисления администрация университета говорила хоть что-нибудь о работе штаба Навального или антикоррупционных митингах? Декан, ректор или преподаватели угрожали отчислить вас за политическую деятельность гражданской жены или, может быть, просили повлиять на Ксению?

такие схемы проворачивали, только если хотели избавиться от студента

– Руководство вуза даже на стало утруждать себя угрозами или разговорами. Я думаю, они просто выполнили приказ областной администрации, не вдаваясь в подробности. Кстати, я поддерживаю работу Ксении в штабе Навального, но сам на протестных акциях был только один раз. 12 июня на митинге “Он вам не Димон”. Меня нельзя назвать оппозиционером или политическим активистом.

– Почему вы решили, что вас выгнали из-за того, что ваша гражданская жена координатор Навального в Кемерово?

– Преподаватель, который должен был поставить мне зачет по учебной практике, сказал, что на его памяти такие схемы в вузе проворачивали только если хотели избавиться от студента. Никаких конфликтов или проблем в отношениях с преподавателями в университете у меня никогда не было. Кроме того, на Ксению уже пытались давить через ее родственников, - говорит Александр Степанцов.

Ксения Пахомова рассказала Радио Свобода, что отчисление из университета Александра – не первый случай, когда администрация области создает проблемы ее родственникам.

– Региональная власть выбрала для борьбы со мной очень гаденький метод. Местные чиновники ничего мне лично не говорят, но преследуют моих близких людей. Сначала они шантажировали мою бабушку, которая работает в бюджетном учреждении, в музее изобразительных искусств Кемеровской области. Прошу заметить, что Кузбасский государственный технический университет тоже подчиняется администрации Кемеровской области.

они шантажировали мою бабушку, которая работает в бюджетном учреждении

​– Как именно областные чиновники давили на вашу бабушку?

– Руководство музея по распоряжению местных властей заставляли почти семидесятилетнюю женщину, которая работает в музее смотрителем много лет, отговаривать меня проводить публичные мероприятия, связанные с деятельностью штаба Навального.

– Администрация угрожала уволить вашу бабушку?

– Руководство музея сказало, что никаких профессиональных претензий к бабушке нет. Им очень стыдно, их заставляют так поступать, они хорошо к бабушке относятся, но "надо что-то с вашей внучкой делать, иначе ей займется прокуратура и полиция". Они намекали, что если я продолжу в том же духе, то бабушку придется уволить.

​Мы подали сто два уведомления в администрацию Кемеровской области о проведении публичных мероприятий. Чиновники не успели нам вовремя ответить, и мы отправили заявление, что воспринимаем их молчание как согласие. Мол, спасибо большое, администрация, у нас теперь сто два согласованных мероприятия. На одной из площадок в городе, которая была указана в нашей заявке, мы провели прямой эфир для программы “Кактус” канала Навальный LIVE. Я сидела посредине города за столом и разговаривала c московским штабом Навального по скайпу. Представьте себе, они мою бабушку доставили на эту акцию на служебной машине. Растерянная бабушка подошла ко мне и сказала, что её могут уволить, если она не попытается заставить меня прекратить мероприятие. Мне было очень обидно за бабушку, но я продолжила акцию.

сказала, что её могут уволить, если она не попытается заставить меня прекратить мероприятие

7 октября, когда была всероссийская акция в поддержку Алексея Навального, бабушку опять пытались принудить прийти на митинг и попросить меня прекратить политическую деятельность. Бабушка в этот раз отказалась. Она так и сказала: "Делайте, что хотите. Увольняйте, но я ничего запрещать Ксюше не буду". После этого администрация музея отстала от бабушки. Они и не хотели ее увольнять, им было очень неловко в этой ситуации. Видимо, власть не оставила музею выбора. Руководство музея осознавало всю гадость этой ситуации, но, скорее всего, на него сильно давили "сверху". В результате этой истории бабушка оказалась на больничном. Я думаю, стресс, который она пережила из-за шантажа, сказался на состоянии ее здоровья.

– Бабушка поддерживает вас?

– И меня, и Навального. Меня, потому что я ее внучка. А Навального, потому что считает, что из него получится хороший президент. Бабушка, конечно, переживает за меня, потому что видит, как преследуют активистов Навального во всей стране. Но, в первую очередь, бабушка понимает, что нельзя поддаваться на шантаж и бояться угроз.

– Сотрудники центра "Э" или ФСБ проводили с вами "профилактические беседы"?

– Мне звонил сотрудник ФСБ и приглашал в кафе. Я сказала, что приду только по повестке. После того, как мне принесли повестку, я пришла на встречу с адвокатом. Думаю, из-за того, что меня сопровождал адвокат, сотрудник ФСБ воздержался от угроз. Он убеждал меня дать показания по делу местного оппозиционера, которого хотели обвинить в экстремизме. Я отказалась. Тогда он сказал, что, если я расскажу об этой беседе, они очень расстроятся, а у меня будут проблемы с репутацией.

– Вы поняли, что он имел в виду?

– Он не пояснил. Но вскоре в районе города, где я раньше жила, появились листовки с моей фотографией, номером телефона и текстом, что я оказываю сексуальные услуги. Я не уверена, что встречу с сотрудником ФСБ и появление этих листовок можно связать между собой. Но все-таки странное совпадение...После митинга 7 октября эти листовки расклеили во второй раз. Я понятия не имею, кто делает такую гадость, но уверена, что это связано с моей политической деятельностью. Знаете, с штабом Навального в Кемерово борются как-то исподтишка: то листовки развесят, то арендодателей помещения, где расположен наш штаб, запугают. Предпринимателям, которые сдали офис под наш штаб, позвонили недавно из администрации и сказали, что либо они нас выгоняют, либо у них будут проблемы. А недавно перенесли гайд-парк, где проходил митинг в поддержку Алексея Навального, на окраину города. 7 октября администрация устроила в парке, где должен был состояться митинг в поддержку Навального, настоящий цирк. Оцепили сквер забором, по периметру поставили народных дружинников, пригнали спецтехнику, которая издавала жуткий шум и пускала выхлопные газы, пилили деревья над кубом, пытались наехать на нас трактором. Но мы провели внутрь сквера людей и митинг все-таки получился.

Всю мою жизнь президент нашей страны Путин. Надо это менять

​– У вас из-за работы в штабе Навального нет проблем в вузе?

– Я сделала перерыв в учебе, чтобы полностью посвятить себя президентской кампании Навального. Между прочим, о Навальном я ничего не знала до весны этого года. Я даже фильм "Он вам не Димон" смотреть не хотела. Но после того как, благодаря уговорам друзей, я увидела расследование коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников, я пошла на встречу с Навальным (он вскоре приехал в наш город) и поняла, что этот человек может изменить Россию. Когда Путин стал президентом, мне было шесть лет. Получается, всю мою жизнь президент нашей страны только Путин. Надо это менять, поэтому я здесь.