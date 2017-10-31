В Петербурге вспоминают авиакатастрофу над Синаем

В Ленинградской области в день второй годовщины авиакатастрофы в небе над Синаем открылся мемориал "Сад памяти". Это плиты с именами погибших в окружении деревьев. Как сообщает на своей странице в сети “ВКонтакте” благотворительный фонд “Рейс 9268”, в этот день прошла поминальная панихида в Троицко-Измаиловском Соборе, а во всех храмах Петербурга колокола звонили 224 раза – по числу погибших. 28 октября на месте общего захоронения неопознанных останков погибших прошла церемония открытия еще одного памятника – "Сложенные крылья".

Сергей Барабанов, у которого погибли сестра и племянница, считает, что главное – это участие людей и память о трагедии. По словам Сергея, он благодарен за неравнодушное отношение властям своего района, а полученными компенсационными выплатами его семья удовлетворилась.

Однако другие родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем думают иначе. Один из них, Александр Войтенко, только что подал иск к страховой компании, перевозчику и еще нескольким ответчикам по поводу компенсаций. По мнению Александра, большую часть страховых денег должны получать пострадавшие люди. Он подчеркивает, что коллективный иск подали а около 160 человек. При этом Войтенко благодарен областным властям за памятник во Всеволожском районе, поскольку многие погибшие были жителями именно Ленинградской области.

Крушение лайнера А321 авиакомпании ”Когалымавиа” над Синайским полуостровом произошло 31 октября 2015 года, оно стало самой крупной авиакатастрофой в России за всю историю авиации. Причиной крушения самолета стал теракт, погибли 224 человека – 217 пассажиров и 7 членов экипажа.