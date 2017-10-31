СМИ: на ядерном полигоне в КНДР после испытаний погибли 200 человек

В КНДР после испытания водородной бомбы в сентябре на ядерном полигоне обрушился подземный тоннель. В результате погибли около двухсот человек, сообщает японский телеканал Asahi TV. Подтверждений этой информации из других источников нет. Власти Северной Кореи об аварии не сообщали.

По данным журналистов, обрушение произошло через неделю после ядерных испытаний. 100 человек оказались заблокированы под землей, еще около сотни погибли в ходе спасательной операции, сообщили собеседники телеканала.



Северная Корея объявила о первом в своей истории успешном испытании водородной бомбы в начале сентября. Тест вызвал землетрясение магнитудой 6,3, которое зафиксировали южнокорейские специалисты. Западные эксперты отмечают, что взрыв повлиял на плотность горных пород и полигон скоро станет непригоден для дальнейшего использования. В ответ на ядерные испытания Совет Безопасности ООН одобрил расширение санкций против КНДР.