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СМИ: экс-главу "Нафтогаза" обвинили в хищении у холдинга Усманова

Вывеска на офисе "Нафтогаза", иллюстративное фото

Бывший глава "Нафтогаза" Игорь Бакай обвиняется в хищении 630 млн рублей у холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова. Об этом во вторник сообщили источники агентства "Интерфакс" и РИА Новости.

Ранее во вторник стало известно, что Бакай арестован по делу о мошенничестве. По данным украинского телеканала ТСН, заявление на него написал сам Усманов. По версии следствия, Бакай взял заем, но не стал его выплачивать.

Игорь Бакай возглавлял "Нафтогаз" с 1998 по 2000 год, а затем занимал пост главы Государственного управления делами Украины. Он уехал в Россию в 2004 году. На Украине в отношении Бакаева были возбуждены дела о злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий.

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