Анание Никич, обвиняемый в терроризме, получил убежище в России

Черногорский гражданин Анание Никич получил убежище в России. На родине он проходит в качестве обвиняемого по делу о терроризме и попытке государственного переворота в октябре 2016 года. Новость об убежище в России сообщило правительственное черногорское издание "Победа" со ссылкой на Министерство юстиции страны. Таким образом, Никич не может быть выдан черногорским властям, которые направили соответствующий запрос в апреле этого года.

Никич был переводчиком оппозиционного "Демократического фронта", чьи лидеры также проходят по этому делу. В апреле в черногорских СМИ сообщалось о задержании Никича в Ростовской области. В последние месяцы в Черногории идет суд над заговорщиками, которые, как считает следствие, были связаны с готовившейся при содействии российских структур операцией по свержению черногорского правительства.

Российские власти отрицают причастность к незаконным действиям в Черногории и не комментируют сообщения о предоставлении убежища одному из обвиняемых.

Ключевой свидетель по делу о перевороте гражданин Сербии Саша Синджелич накануне дал показания в суде, назвав основным организатором операции российского гражданина Эдуарда Шишмакова. Сам Шишмаков вместе с другим российским гражданином Владимиром Поповым объявлен в международный розыск. Их местонахождение неизвестно.

Синджелич изначально был в списке обвиняемых, однако позднее получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием. Он утверждает, что после парламентских выборов 16 октября 2016 года планировался силовой захват парламента и объявление чрезвычайного положения. При этом предполагался арест экс-премьера Мило Джукановича, который, как утверждает этот свидетель со ссылкой на обвиняемого Неманью Ристича, должен был быть убит.

Синджелич сообщил суду, что получал приказы и деньги напрямую от Шишмакова, который якобы требовал доставить в Подгорицу колючую проволоку, слезоточивый газ, противогазы, рогатки с металлическими шариками, наручники и иное снаряжение, которое предполагалось использовать при штурме госучреждений.