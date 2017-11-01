Facebook, Google и Twitter отвечают на вопросы о "российских троллях"

Представители Facebook, Google и Twitter, во время первого совместного выступления в Конгрессе США, принесли извинения за то, что не пресекли вовремя попытки "российских троллей" оказать влияние на президентские выборы 2016 года через распространенение дезинформации в социальных сетях.

Первое из трех слушаний по данной теме, намеченных на ближайшие два дня, проходило во вторник в одном из подкомитетов Юридического комитета Сената. Сенаторы раскритиковали Facebook, упрекнув компанию в том, что лишь спустя 11 месяцев она огласила масштабы операций "российских троллей" на ее платформе: 126 миллионов американцев могли потенциально увидеть политрекламу, которую размещала через Facebook кремлевское "Агентство интернет — исследований". Сенаторы напомнили, что вскоре после президентских выборов основатель компании Марк Цукерберг отмахнулся от информации о фейковых новостях и иностранном вмешательстве как от "бредовой идеи".

Facebook обещала Конгрессу взять на работу более тысячи новых сотрудников, которые будут вручную просматривать данные о покупках политрекламы и раскрывать источники ее финансирования.

Как заметил председатель подкомитета, проводившего слушания, республиканец Линдси Грэм, проблема распространения дезинформации носит глобальный характер. "Сегодня это Россия, а завтра это будет Иран или Северная Корея. Поэтому, видимо, нам придется позаимствовать средства контроля, которые ныне действуют в отношении телевизионной и радийной политической рекламы, и применить их к соцсетям в интересах защиты потребителей".

Генеральный юрисконсульт Facebook Колин Стреч согласился с сенатором Грэмом, что если до выборов российские тролли, играя на обострении противоречий в американском обществе, действовали против кандидата демократов Хиллари Клинтон, то после выборов они переориентировали усилия на подрыв легитимности президента-республиканца Трампа.