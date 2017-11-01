В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов

В России с 1 ноября вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Он позволяет заблокировать те анонимайзеры и VPN-сервисы, которые не закроют доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам в течение трех дней. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.

Анонимайзеры должны подключиться к специальной системе Роскомнадзора и предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. Кроме того, закон запрещает поисковикам выдавать ссылки на заблокированные ресурсы.

Закон был принят Госдумой России и подписан президентом Владимиром Путиным в июле. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила этот закон, назвав его "последней атакой в наступлении на онлайн-свободы".

Всего, по данным общественного движения "Роскомсвобода", в России заблокированы около 80 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, независимые СМИ, в частности "Каспаров.ру" и "Грани.ру", некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.