Семья погибшего инспектора ДПС получила компенсацию от МВД и ФСБ

Семье инспектора ДПС Сергея Грачева, погибшего в результате наезда автомобиля "Мерседес" с номерами серии "АМР", выплачена компенсация по линии МВД и ФСБ. Родные ни к кому претензий не имеют. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

32-летний Сергей Грачев был сбит во время дежурства на Новом Арбате в Москве. У него остались жена и двое маленьких детей. Водитель (по неофициальной информации, это был прапорщик ФСБ, за которой закреплены номера серии "АМР") не заметил инспектора в свете фар встречной машины. Сообщалось, что сразу после аварии приехавшие на место полицейские сняли оба номерных знака.

По данным газеты, МВД оплатило похороны, выплатило 2 миллиона рублей компенсации, а также предоставило семье трехкомнатную квартиру. ФСБ выплатила вдове Грачева 4 миллиона рублей.

Как сказала правозащитникам мать погибшего, они остались довольны. Помимо солидной компенсации ей и мужу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты они уже получают.