В ночь на среду были закрыты КПП на границе Крыма с Украиной

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в ночь на среду закрыла пропускные пункты на административной границе между аннексированным Крымом и Украиной. Представитель российского пограничного управления в беседе с агентством "Интерфакс" объяснил такие меры некими "техническими причинами".

В среду днем в ФСБ сообщили, что движение на всех пунктах было восстановлено.

По словам представителя пограничной службы Украины, официальный Киев не получил от Москвы никаких разъяснений.

Ранее в среду представитель российской нефтяной компании в Крыму заявил, что на полуострове повреждены два газопровода. По его мнению, это могла быть диверсия. Российские СМИ сообщают, что без газа остались почти восемь тысяч человек.

Утром 7 августа 2016 года российские пограничники также перекрыли пропускные пункты между Крымом и Украиной. В тот же день ФСБ сообщила о предотвращении терактов, которые якобы готовила группа "украинских диверсантов". Киев отрицает обвинения.