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Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму. Декабрь, 2016 год

Украина внесла в ООН новый проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Как сообщил "Укринформ" ​ спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко, соавторами документа выступили 34 страны. Голосование запланировано на середину ноября.

По словам Николенко, цель документа — "консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова", а также обеспечить доступ в Крым для международных организаций. В проекте резолюции, в частности содержится требование выполнить решение Международного суда ООН - отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который был признан Верховным судом России экстремистской организацией.

В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по правам человека в аннексированном Россией Крыму. В тексте документа Россия признается государством-оккупантом, а Крым и Севастополь – временно оккупированными территориями. Представитель России при ООН заявил, что документ является "необъективным и предвзятым".

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного пророссийскими властями. Украина и международное сообщество не признают итогов голосования. США и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда российских компаний и чиновников. Международные правозащитные организации неоднократно сообщали о грубых нарушениях прав человека в Крыму.

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