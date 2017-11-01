К штабу Ксении Собчак присоединился блогер Рустем Адагамов

Российский журналист и блогер Рустем Адагамов присоединился к команде предвыборного штаба Ксении Собчак. Он займется продвижением кампании кандидата в социальных сетях и блогах, сообщается в официальной группе "Против всех" в Фейсбуке.

Адагамов является одним из наиболее известных российских политических блогеров. В 2012 году он наряду с Собчак был избран в Координационный совет оппозиции, а также входил в число учредителей Лиги избирателей.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, около трети россиян, которые что-либо знают о Ксении Собчак, не видят политических перспектив у телеведущей. При этом глава ВЦИОМ Валерий Федоров в среду заявил, что Собчак может "неплохо выступить на политической арене", так как ее кампания вызвала широкий информационный эффект.

Накануне стало известно, что политтехнолог Алексей Ситников и еще семь человек из его команды 30 октября покинули штаб предвыборной кампании Собчак. Ситников объяснил свой уход "неразберихой" и финансовыми трудностями в штабе кандидата.

Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента России к выдвижению Собчак, телеведущая отрицает связь с Кремлем.