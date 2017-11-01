В Кемерово членов штаба Навального задержали для изъятия листовок

Сотрудники Кемеровской полиции пытаются изъять агитационные материалы Алексея Навального. Сотрудники ДПС остановили машину волонтера регионального штаба оппозиционера, который вез листовки из Новокузнецка в Кемерово.

После длительной проверки документов приехал дополнительный наряд. Как сообщила корреспонденту Радио Свобода руководитель штаба Ксения Пахомова, находящаяся на месте событий, полицейские заявили, что в автомобиле якобы везут экстремистские материалы.

Активистов пытались обвинить в незаконной предпринимательской деятельности, требовали документы на листовки, а после попытались силой забрать их из машины. После потасовки с полицией на место приехал начальник отдела охраны общественного порядка Кемеровского МВД. С активистов взяли объяснения.

Сейчас Пахомова и несколько сторонников закрылись в машине, их обещают эвакуировать на штрафстоянку.

Листовки штаб решил напечатать к приезду Алексея Навального на митинг 5 ноября. Ранее сторонники в суде добились разрешения на проведение акции.

Накануне в Кемерове с должности директора детской школы искусств №50 уволили мать Ксении Пахомовой. Она проработала руководителем 18 дней, договор с ней расторгли в одностороннем порядке по решению городских чиновников.

Ранее координатора штаба Навального в Кемерове рассказала Радио Свобода, как на ее родственников давит местная администрация. Гражданского мужа Ксении Александра Степанцова недавно отчислили из Кузбасского государственного технического университета. По словам Степанцова, он учился на отлично и считает, что так его наказали за оппозиционную деятельность Ксении.