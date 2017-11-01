Гражданского мужа активистки Ксении Пахомовой вернули на учебу

Отменен приказ об отчислении из магистратуры Института экономики и управления при Кузбасском государственном техническом университете Александра Степанцова - гражданского мужа координатора штаба Навального в Кемерове Ксении Пахомовой. Об этом сама активистка рассказала Радио Свобода.
Руководство вуза отменило приказ из-за "нарушения процедуры отчисления". Степанцову дали месяц, чтобы он закрыл академическую задолженность.
Об отчислении Степанцова из вуза стало известно в конце октября. Сам студент заявил, что учился на отлично. Он считает, что так его наказали за оппозиционную деятельность Пахомовой.
Накануне мать активистки была уволена с должности директора детской школы искусств. При этом в личных разговорах причиной отстранения от должности якобы была названа оппозиционная деятельность дочери.
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