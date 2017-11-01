Собчак пришла надолго

Игорь Малашенко, человек в какой-то степени знаковый, создавший двадцать лет назад вместе со своими партнерами телекомпанию НТВ и вместе с ней уникальный журналистский коллектив. Талантливые репортеры в считанные месяцы стали звездами телевидения. Другая сфера деятельности Малашенко – политтехнология, во времена СССР он сотрудничал с аппаратом президента Горбачева, затем в 1996 году был в команде Бориса Ельцина, занимал высокие должности в холдинге «Медиамост» в конце 90-х.

Предвыборный штаб Ксении Собчак ищет специалистов и обновляет команду после ухода из нее политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом Радио Свобода в программе «Лицом к событию» заявил известный медиаменеджер и политконсультант Игорь Малашенко. В настоящий момент Малашенко и его коллеги разрабатывают стратегию предвыборной президентской кампании Ксении Собчак.

Ведущий программы Мумин Шакиров