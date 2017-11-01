Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании, подал в отставку

Майкл Фэллон подал прошение об отставке с поста министра обороны Великобритании в связи с обвинениями в "неподобающем сексуальном поведении". Фэллон признал, что некоторые его поступки в прошлом заслуживают осуждения. Так, 15 лет назад, во время обеда с бродкастером радиокомпании он положил её руку на колено. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Сэр Майкл сообщил, что уже принёс извинения Джулии Харли-Брюер. Потерпевшая ранее рассказывала об этом инциденте, не называя имя Фэллона. Но она уточнила, что высказал тогда предупреждение: если попытка повториться, то ударит его в нос.