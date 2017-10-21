Триумф насильника

Скандал вокруг Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, разгорается с каждым днем, но есть одна страна, где публика в обвинения не верит. К такому выводу приходит журнал Foreign Policy, посвятивший статью непостижимым для американских читателей откликам из России на историю двойной жизни голливудского продюсера.

"В России не может быть подобной ситуации, и за это спасибо Владимиру Путину и его политике", – заявила на пресс-конференции Ксения Александрова, которая будет представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная". А Полина Попова, претендующая на титул "Мисс мира", сказала, что "все зависит от женщины – как она себя поведет, так и будет вести себя мужчина".

Мнение Полины Поповой разделяют, судя по откликам, большинство российских комментаторов. Эти люди убеждены, что виноват не Вайнштейн, а женщины, обвиняющие его в домогательствах. Типичное рассуждение: "Бабы, десятилетиями честно менявшие свои прелести на роли и бюджеты в кино у Харви Вайнштейна, вдруг что-то вспомнили, задним числом возмутились и теперь требуют пересмотра сделки".

Актриса Любовь Толкалина и вовсе заявила, что сексуальные домогательства – "это прекрасно", женщина всегда "сама виновата" и "вообще как можно мужчину обвинять в сексуальных домогательствах, разве он не для этого существует на свете?". Эти высказывания многих шокировали, и Толкалина попыталась смягчить свои слова, но все равно призвала жертв сексуальных домогательств не делать громкие заявления. "Я вообще считаю, что женщина не должна ставить мужчину в неудобное положение ни при каких обстоятельствах".

Сексуальные атаки, какими бы маленькими и мимолетными они ни были, никогда не забываются

Автор статьи в Foreign Policy отмечает, что такое отношение к сексуальному насилию характерно для патриархальной России, причем подобные взгляды разделяют не только консерваторы, но и некоторые либералы, вроде Михаила Козырева с телеканала "Дождь". Журнал напоминает о том, как повел себя Владимир Путин, похваливший в 2006 году при невыключенном микрофоне израильского президента Моше Кацава, против которого были выдвинуты обвинения в изнасилованиях: "Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!"

Смесью недоверия, пренебрежения и насмешек встретили соцсети опубликованный в The Hollywood Reporter рассказ генерального директора Роскино Екатерины Мцитуридзе о том, как Вайнштейн заманивал ее к себе в номер на Берлинском кинофестивале в 2003 году, а на следующий год в Венеции пригласил на деловой разговор, но встретил в халате и делал недвусмысленные предложения.

В соцсетях, в том числе и в Фейсбуке Радио Свобода, многие комментаторы принялись обвинять жертву и изобретать оправдания для насильника. Я спросил Екатерину Мцитуридзе, что она думает о таких откликах, и получил ответ:

Тот факт, что части людей ближе позиция насильника, говорит об их внутренней несвободе

"Вероятно, самодостаточным людям проще понять другого человека, проблему, гражданскую позицию. Тот факт, что части людей ближе позиция насильника, на мой взгляд, говорит об их внутренней несвободе, отсутствии жизненных ценностей и в то, что, к сожалению, до сих пор многие не верят в работу правоохранительных органов. Поэтому во всем винят жертву, таким образом бессознательно солидаризируясь с тем, кого считают сильнейшим. Психологи на это ответят точней. Кстати, тех, кто разделяет подобную точку зрения, хватает и в Штатах: из-за своих неадекватных комментариев в ФБ по отношениям к жертвам насилия, вчера в один день рухнула карьера известного блогера. Важно, что в обществе начали обсуждать эту проблему, важно, чтобы осудили виновного по закону, и важно, чтобы в будущем подобное не повторялось. Именно по этой причине я посчитала нужным дать интервью The Hollywood Reporter", – объясняет Екатерина Мцитуридзе.

​

Он заталкивает меня в ванную, запирает дверь и начинает странные движения

Еще одной жертвой домогательств чуть было не стала продюсер Виктория Смирнофф. В фейсбуке она рассказала о неприятной встрече с Харви Вайнштейном в Лос-Анджелесе: продюсер пришел в ее номер в отеле Beverly Wilshire, где была вечеринка, и попросил показать туалет. "Он заталкивает меня в ванную, запирает дверь и начинает странные движения. <...> Тут мой парень стучит в дверь: "а чё это вы там делаете?" Харви говорит: что-то здесь неудобно, пойдём лучше ко мне в номер в соседнюю "Пенинсулу". Только тут до меня начинает медленно доходить. Я говорю: ага, конечно, ты иди, а я приду. Он: отлично, жду тебя внизу. И ушел.

Я выхожу в шоке, говорю совсем кукушка съехала у мужчины, или перенюхал может или что, он с сексуальными намерениями – а они мне не поверили, говорят не может такого быть, ты что-то не так поняла. Потому что нормальному человеку сложно такое понять. <...> Он приходил и колотил в дверь еще много раз, мы его впускали, и я пыталась объяснить, что не собираюсь к нему в номер и вообще не заинтересована в дальнейшем общении, на что он отвечал: жду в лобби! И уходил, чтобы опять вернуться".

Виктория Смирнофф говорит о тех, кто утверждает, что жертвы сексуального насилия "сами виноваты":

"Из-за таких, как вы (в том числе), многие жертвы сексуальных домогательств боятся рассказать о своем опыте. Еще одна причина – ответ на вопрос, почему сразу не побежали в полицию, где они были раньше, почему молчали все эти годы – и Мадонна это объясняла, говоря о своем изнасиловании – это типичное нежелание еще раз переживать травму, давая многократные показания в полиции и суде. Еще есть просто стыд. Понятно, что какие-то актрисы имели с ним секс добровольно, для карьеры. Их очень легко сейчас вычислить по двум деталям в их вынужденной, не сильно гневной осуждающих речи, но я не буду сплетничать: это взрослые дамы, они сделали такой выбор, это их дело. Но каким образом их опыт бросает тень на показания других? Тех, кто явно сказал "нет" много раз, но был подмят под эту тушу?"

Вот как Виктория Смирнофф ответила на вопрос Радио Свобода о том, почему в России многие открыто сочувствуют Вайнштейну, а не его жертвам:

"Тоталитарное воспитание не подразумевает понятия личности, и это хорошо заметно на примере реакции многих россиян (и даже эмигрировавших) на дело Харви Вайнштейна.

Словно комсомольские предводители, они точно знают, что надо было делать пострадавшим. Что они должны сделать сейчас. Мысли об индивидуальных мотивациях просто нет, но есть четкое понятие, что такая-то группа людей обязана действовать так-то в таком-то случае.

Кстати, против Романа Полански недавно было выдвинуто новое обвинение в изнасиловании, случившемся, по словам пострадавшей, 45 лет назад, когда ей было всего 15. Она молчала все эти годы, пока не умерли ее родители: по ее словам, она боялась, что у мамы будет инфаркт, а отец что-то сделает с Полански. И это ее причины. Как объяснить это советскому в душе человеку?

Справедливости ради надо сказать, что идиотские комментарии можно найти и у американцев. Например: "Посмотрите на этого насильника, типичный демократ!" Но это уже другая история..." – говорит Виктория Смирнофф.

Поэт Лида Юсупова пишет: "Многие спрашивали: что это женщины вдруг через много лет вспомнили о сексуальных атаках. Я просто хочу сказать простую вещь: сексуальные атаки, какими бы маленькими и мимолетными они ни были, НИКОГДА не забываются".

Отвечая на вопрос Радио Свобода о причинах торжества сексизма в России, Лида Юсупова говорит:

Любая попытка женщины отстоять свое право быть неприкосновенной личностью, быть наравне с мужчиной в российском обществе встречает агрессивное сопротивление

"Это шокирует, но не удивляет – что в России мужчины считают, что женщин можно бить и насиловать безнаказанно, а женщины должны это терпеть, страдать и умирать от насилия ради укрепления власти мужчин. В феврале этого года Путин разрешил мужьям избивать жен, притом что в России ежегодно 14000 женщин погибает от домашнего насилия. Любая попытка женщины отстоять свое право быть ЧЕЛОВЕКОМ, неприкосновенной личностью, быть наравне с мужчиной в российском обществе встречает агрессивное сопротивление. Каждый год 8 марта российские мужчины дарят женщинам цветы и называют женщин красивыми, желанными, любимыми, это государственный праздник, это государство в лице мужчин сексуально соблазняет женщин, чтобы потом их изнасиловать. Говорить о том, что российские женщины сами позволяют себя насиловать, неправильно, потому что у них просто нет другого выхода: только приспосабливаться, чтобы выжить. Для того, чтобы сопротивляться, нужна смелость и готовность быть атакованной большинством и теми, у кого власть и сила".

Соучредитель сети взаимопомощи женщин Алена Попова считает, что в российском Уголовном кодексе должна появиться статья о сексуальных домогательствах. "В Испании, например, сексуальный харассмент с использованием насилия или угроз карается тюремным заключением от 1 до 5 лет. В Великобритании, за исключением Шотландии, наказание за харассмент подразумевает до 6 месяцев заключения или штраф; Шотландия может дать срок до пяти лет. Франция дает год тюрьмы или штраф в €15 000", – напоминает Попова. Но ее предложения не кажутся реалистичными. Судя по принятому в 2017 году закону о декриминализации домашнего насилия, движение идет в другом направлении, и большинство россиян относятся к этому без удивления и возмущения.