Суд в Киеве оставил на свободе сына главы МВД, обвиняемого в коррупции

В Киеве суд оставил на свободе Александра Авакова, сына главы МВД Украины Арсена Авакова. Его обязали являться по вызову следователей и сообщать о своих перемещениях. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода. По версии следствия, Александр Аваков по завышенной цене закупал для МВД рюкзаки. Ущерб бюджету страны от его действий оценивается в 16 миллионов гривен (около 600 тысяч долларов). Представители обвинения требовали арестовать Авакова.

"Дело о рюкзаках" было возбуждено два года назад после выхода журналистского расследования. По нему также проходит бывший заместитель главы МВД Украины Сергей Чеботарь. Арсен Аваков заявляет, что его сын не имел отношения к бюджетным средствам. Уголовное дело министр назвал политически мотивированным.

20 октября украинские СМИ сообщили о конфликте между Арсеном Аваковым и президентом страны Петром Порошенко. Глава государства обвинил министра в том, что он допустил установку палаток протестующих у здания Верховной Рады. 31 октября, после задержания Александра Авакова, глава МВД отозвал полицейских, которые дежурили рядом с протестующими.

Акции протеста в Киеве продолжаются с 17 октября. Одно из главных требований демонстрантов – импичмент Порошенко.