В Киеве прошел митинг сторонников Михаила Саакашвили

В Киеве у здания Верховной Рады Украины прошел митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В акции участвовали несколько сотен человек, передает Украинская служба Радио Свобода.

Саакашвили, выступая на митинге, призвал власти Украины до 7 ноября выполнить требования демонстрантов, в частности, внести в парламент законопроект об импичменте президента страны Петра Порошенко. Саакашвили также заявил, что протестующих "должно быть в сто раз больше", и что они должны найти другие мирные формы протеста, кроме "проживания под окнами" Верховной Рады. Бывший президент Грузии добавил, что он подал в суд жалобу на указ о лишении его украинского гражданства.

Акции протеста у здания Верховной Рады Украины проходят с 17 октября. Протестующие недовольны работой депутатов и президента страны.

В 2015-2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую область. Занимая пост губернатора, экс-президент Грузии обвинял Порошенко в коррупции. В июле 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины. В октябре ему отказали в предоставлении статуса беженца. Саакашвили считает, что Киев готовится выдать его Грузии, где политика обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений.