Президент РСЕ/РС призвал покончить с безнаказанностью преступлений против журналистов

В Международный день прекращения безнаказанности

за преступления против журналистов - 2 ноября - президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент выступил с заявлением, в котором рассказал о многочисленных случаях преследования журналистов нашей корпорации и угроз им в разных странах, в том числе и России, и призвал власти уважать международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов.

"На данный момент за 2017 год наши журналисты становились объектом нападений 34 раза в тех странах, для которых мы работаем – Российская Федерация, Украина, Беларусь, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Македония, и в других. Это включало в себя физические нападения, заключение под стражу, допросы, облавы, словесные нападки, судебные приговоры, электронные угрозы, захват оборудования. Эти нападения были совершены на наших журналистов из-за того, что журналистика – их профессия. Иногда объектами нападок становились и их семьи" – говорится в заявлении Тома Кента.

"В подавляющем большинстве те, кто это делал, не понесли наказания. В большинстве случаев представители власти действовали безнаказанно. А у негосударственных структур были развязаны руки. Наоборот, наши корреспонденты выставлялись как мишень, как люди, преступившие закон.

Журналистика – это услуга, которую общество оказывает себе. В тех странах, где мы работаем, журналистика зачастую означает то, что люди принимают на себя огромный риск", – сказал президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Он напомнил имена тех журналистов РСЕ/РС и членов их семей, которые оказались в тюрьме или под угрозой: это Николай Семена (осужденный в аннексированном Россией Крыму к условному сроку за журналистскую деятельность), Станислав Асеев, Сапармамед Непескулиев, Солтан Ачилова, Азиз Юсупов.

"Мы призываем уважать международные стандарты и обязательства, чтобы журналисты во всем мире могли заниматься своей работой в безопасности, под защитой закона… и чтобы они могли сообщать новости и давать информацию, в которой люди столь нуждаются", – сказал Том Кент.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается по решению ООН 2 ноября. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

По данным "Комитета по защите журналистов", Россия в 2017 году заняла 9-е место в "глобальном индексе безнаказанности". Возглавляют список Сомали и Сирия. По данным экспертов, за последние десять лет в России было совершено 9 убийств журналистов, которые до сих пор не раскрыты, а заказчик преступления не найден. В этом году были убиты журналисты Дмитрий Попков и Николай Андрущенко.