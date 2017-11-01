Россия вошла в десятку стран, где власти не расследуют убийства журналистов. Неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" опубликовала "Глобальный индекс безнаказанности-2017", в котором Россия заняла 9-е место. Возглавляют список Сомали и Сирия.

По данным экспертов, за последние десять лет в России было совершено 9 убийств журналистов, которые до сих пор не раскрыты, а заказчик преступления не найден. В этом году были убиты журналисты Дмитрий Попков и Николай Андрущенко. По числу нераскрытых убийств журналистов Россия опередила Бангладеш, Нигерию и Индию, считают в "Комитете по защите журналистов".

При составлении списка "Комитет по защите журналистов" проанализировал все убийства журналистов, совершённые в странах мира за последние десять лет. В индекс включены только страны, у которых за указанный период по пять и более нераскрытых дел.

Журналист Дмитрий Попков был известен расследованиями о коррупции. Он неоднократно выступал с критикой чиновников из партии "Единая Россия". В коце мая этого года тело Попкова обнаружили с пятью пулевыми ранениями во дворе дома в Минусинске, Красноярского края.

В апреле в петербургской больнице умер Николай Андрущенко. Туда его доставили с черепно-мозговой травмой после избиения. Личности и мотивы нападавших до сих пор не установлены. Андрущенко был сооснователем и редактором газеты "Новый Петербург", он занимался публикациями о неэффективной борьбе с коррупцией в городе.