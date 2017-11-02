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Кадыров призвал захоронить Ленина

Мавзолей Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить тело Владимира Ленина. "Довольно глазеть на труп", – написал чеченский лидер в своем телеграм-канале. По его мнению, "неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком". Так Кадыров прокомментировал слова главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможном референдуме по вопросу погребения Ленина.

Заявление главы Чечни поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. "Тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере не гуманно", – написала депутат в Фейсбуке.

Ранее с предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних с таким заявлением выступила Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. То, что на главной площади России лежит труп человека, телеведущая назвала проявлением "средневекового уклада жизни в стране".

Президент России Владимир Путин в 2016 году выступал против захоронения Ленина. Он призвал "подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество".

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