Житель Нижнекамска покончил с собой после допроса в полиции

В Нижнекамске 22-летний местный житель Ильназ Пиркин покончил с собой после допроса в полиции. Перед смертью молодой человек записал видео, в котором рассказал, что его под пытками заставили дать показания по делу о краже автомобильных аккумуляторов.

По словам Пиркина, его задержали в ночь на 19 октября. Полицейские без объяснения причин отвезли молодого человека в лес, где жестоко избили. После этого Пиркина доставили в отделение полиции, где продолжили пытать. Об этом сообщает издание "Бизнес Онлайн".

Пострадавший в предсмертном видео заявил, что своим поступком он хочет добиться справедливости. "Я не первый и не последний, но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило", – добавил Пиркин. Видеообращение родители погибшего нашли в его телефоне.

"Бизнес Онлайн" отмечает, что на похороны Пиркина пришли пытавшие его полицейские. Они задержали друга погибшего, которого также заставляли дать признательные показания по делу о краже.

В настоящее время по делу о гибели Пиркина арестованы трое полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Следователи проверяют еще семь случаев самоубийств после допросов в полиции Нижнекамска.