"Насилие продолжает двигать мир"

Голливуд продолжают сотрясать скандалы, связанные с сексуальными домогательствами: признания жертв Харви Вайнштейна обрушили лавину подобных обвинений в адрес других деятелей кино. Несколько мужчин объявили о домогательствах со стороны Кевина Спейси, и то, что в ответ актер принес извинения и объявил о своей гомосексуальной ориентации, на некоторое время отвлекло публику от сути скандала. Многие призывали не забывать о том, что главное в истории с Кевином Спейси - вовсе не то, что он оказался геем, хотя акцент в новостных заголовках ряда изданий поначалу оказался именно таким.

Ilya Faybisovich

Отвечая на обвинения в совращении несовершеннолетнего мужчины, Спейси извинился, но тут же - в том же коротком тексте - вдруг решил сообщить городу и миру, что вообще-то он гей. Писать новости с акцентом на вторую часть его текста - значит уводить внимание от первой.

Katya Kazbek

1) Спейси экстра-<гад>, потому что прикрывается радужным флагом, когда разговор совсем не об этом. Его надежда в том, что все такие сразу: о, бедный, мы ведь так и думали, сколько он страдал в шкафу, пил.

2) Спейси экстра-<гад> потому что иллюстрирует для гомофобов желанный стереотип о гее-педофиле, который только и ждёт, чтобы невинного подростка совратить. И всем сразу пофиг на миллионы скучнейших, правильных геев, которые живут себе и никого не трогают, заводят жизни с ровесниками. Спейси заметнее.

3) Да, сексуальное насилие часть реальности гомосексуалов: увы, оно часть нашей общей реальности. И об этом важно и нужно говорить. Но если бы Спейси сказал, извините, мол, и не прикрывался радужным флагом, мы бы это обсуждали и так. А он такой, типа, вот я гей, чего вы от меня хотите, смерть в Венеции же, все геи охотники за молодой плотью и хотят совратить ваших сыновей. И тут все забыли про Вайнштейна, потому что ну кого интересуют женщины, честное слово, когда можно пойти гомосексуалов мочить. Актёр Энтони Рэпп тут вообще всем по барабану.

4) В результате вместо того, чтобы двигаться дальше, мы уходим на что шагов назад. Про женщин все забывают, про Вайнштейна тоже, Спейси прощают, кто-то потому что он гей, а кто-то потому что «Карточный домик». Большая часть интересующихся делится новостью о каминг-ауте заслуженного артиста без упоминания насилия. А <бьют> и презирают в итоге по-прежнему простых геев, потому что опасность, которую не всегда удаётся окупить карьерой в искусстве. Сексуальное насилие продолжает двигать мир.

Случай Кевина Спейси большому количеству российских комментаторов действительно показался достойным если не прощения, то по крайней мере намного более снисходительного отношения.

Милослав Чемоданов

С уничтожением Харви Вайнштейна был прецедент хоть грязноватый, но понятный - чувак снова и снова использовал служебное положение, чтобы заставать дам врасплох и навязывать им вместо совместной читки сценариев ублажение его некрасивого тела. Со Спейси же я начал путаться: вся буча ведь оказывалась совершенно непохожа на Вайнштейна, хоть и крутили ее по тому же плану. То есть Кевин не врал, что зовет на репетицию, а совершил тисканье потерпевшего на пьянке. А именно - в тот момент, когда все уже разошлись с вечеринки в его доме, и бухой 26-летний Спейси, поднявшись, наконец, в свою спальню, обнаружил там сидящим на его кровати некоего юного знакомого гея. Мог ли он истолковать неправильно это зрелище? Почему нет. Вся история здесь строилась на том, что парень в спальне был несовершеннолетний. Знал ли об этом Кевин? Ответа не могут дать ни он сам (он вообще не помнит этот случай 32-летней давности), ни предполагаемая жертва (своего возраста тому до инцидента в спальне озвучить не представилась возможность, да и там он как-то растерялся). Тем не менее это обвинение - и определенный пафос, с которым оно было донесено (“в свои 14 я выглядел еще моложе!”) - заставило кучу людей вопить о том, что Кевин Спейси - ПЕДОФИЛ. МЫ ТАК И ЗНАЛИ! Без каких-либо реальных доказательств. Я, скажем так, сам не готов поручаться за Кевина - личную жизнь свою актер, как известно, старался не афишировать - ПОДОЗРИТЕЛЬНО! - а во время двух наших с ним личных встреч он ни разу не пытался со мной заигрывать, что подозрительно вдвойне, учитывая, что мне было уже за 30. Но многие часы, проведенные мною в детстве за просмотром сериала “Элли Макбил, адвокат в короткой юбке”, заставили меня запомнить, что нельзя клеймить человека, не имея на руках доказательств. А доказательств не было, хоть ты тресни.

Скрестив пальцы (пусть это все будет не правдой!), я, как и прочие земляне, сел ждать новых разоблачений. История с Харви Вайнштейном четко давала понять, что долго ждать не придется. И вот - ЧЕТЫРЕ новых признания, как пишут СМИ. Из них два - анонимные (один человек сообщил, что Спейси склонял его к соитию, показав член). Еще одно - от сотрудника его театра, который говорит, что от Спейси вообще всем, кто моложе 30, спасу не было (ну ок, мне правда было за). Хорошо хоть, не говорится, что молодых мужчин увольняли за отказы или там лишали ролей и премий - нет, вроде как просто распускал руки человек, и не всем это было приятно. Вполне можно понять их. Признание №4: какого-то чувака он якобы прихватил за ширинку и пытался зайти с ним в туалетную кабинку (с другой стороны, не в Грайндере же ему сидеть, Кевину Спейси? Как ему себя преподносить потенциальным партнерам? А человек еще и пьющий). Обстоятельства и что предшествовало наглому поведению Спейси, не раскрываются. Есть впечатление, что жизнь потерпевшего этот инцидент вроде как не разрушил. Понятно лишь одно: за дни, прошедшие с первого признания, ни один несовершеннолетний больше не объявлялся - напротив, есть ряд свидетельств, что Спейси определенно привлекают и более взрослые особи. Ну то есть по сути не понятно вообще ничего.

В итоге закрыт сериал “Карточный домик”. Последний сезон его смотреть было невозможно, так что, может, и хрен с ним, но сам прецедент отвратителен. То есть когда г-жа Поклонская обвинила фильм “Матильда” в том, что он кого-то оскорбляет, были собраны группы исследователей, Мединский изучал детали - ну смешно, да, но все же, - а тут какая-то групповая Поклонская закрывает в одночасье суперпопулярный сериал с суперуважаемыми (некогда) актерами в главных ролях. Кинопрокатчики тоже в ахуе. “Мы не понимаем, откуда еще ждать удара, - пишут они мне, - в нашем пакете тоже есть несвятые люди”. Карьера человека уже летит в таратарары - и я честно пока не понимаю, из-за чего. Покажите мне этих детей, которых растлил Кевин Спейси. Где они?? Я ни слова не скажу в его поддержку, если вдруг будет доказано, что он и правда - то самое. <...>

Есть много вариантов, почему человек может наговорить на другого без каких-либо доказательств. И меня удивляет, что сейчас это так поощряется. Есть люди, которые свято верят, что за всем этим стоят большие перемены - к ДОМОГАТЕЛЬСТВАМ начнут относиться серьезно. Что вся эта миллионная армия возмущенных Кевином Спейси - это армия справедливости, которая исполнит их мечты об изменении отношения к женщинам, к подчиненным, к беззащитным. Но я что-то вижу в первую очередь армию обожателей желтизны и жареных сплетен, за оглушительным возбужденным гулом которой полностью теряются слабые выкрики тех самых наивных верующих в добро и перемены.

Вслед за Кевином Спейси с обвинением в домогательствах к несовершеннолетней столкнулся Дастин Хоффман, которому российские комментаторы также склонны сочувствовать больше, чем его вероятной жертве.

Николай Травкин

Вчера Спейси, сегодня Хоффман. Причём копают в прошлое на глубину 30-ти с лишним лет. Так они скоро и до Николсона доберутся…

И тогда я разочаруюсь в Европе, лицемеры берут верх...

Рыклин Александр

Ага... Теперь, значит, Дастин Хоффман... Вроде как ущипнул девушку за жопу... Недавно, кстати... Сорок лет не прошло...

Знаете, что я вам скажу - весь этот балаган уничтожает политкорректность как институт... Что, по-моему, не очень здорово... Впрочем, это проблемы американцев...

Galina Timchenko

Дисклеймер "этот пост не об этом, а об этом" вешать не буду. Я вот сегодня увидела очередную порцию новостей про домогательства. В этот раз про Дастина Хоффмана. Есть одна штука, которая вертится у меня в голове последнюю неделю.

Смотрите, раньше в обсуждениях среди условных своих самым страшным было обвинить невиновного (речь не о суде, а об общественном порицании). Как-то доходило, мы понимали, что даже при самом лучшем исходе репутационные потери "обвиняемого" будут огромными. И про это были сняты потом и "Охота", и "Сомнение".

А теперь даже в обычных разговорах (не говоря уже о медиа) мы боимся усомниться в словах обвинителя, мы выдаем черную метку любому, только чтоб не прослыть сторонником "виктимблейминга" (вопрос, есть ли в этом конкретном случае жертва, вообще не обсуждается). И даже не учитываем, что поведенческие нормы в 1985 году, например, были другими для всех. То есть, мы предпочитаем заранее объявить человека хищником, грязным развратником или насильником (я не о Харви) , только чтобы никто не подумал, что мы недостаточно продвинуты и политкорректны.

Список известных лиц, обвиняющихся в сексуальных домогательствах, вскоре пополнил Майкл Феллон, министр обороны Великобритании. Охваченные жалостью к всенародным любимцам, комментаторы заодно посочувствовали и ему.

Maria Phillimore-Slonim

Секс скандал в Великобритании.

Схватил журналистку за коленку, уходи в отставку!

Первая жертва - министр обороны.

А Кевина Спейси жалко.

И Дастина Хоффмана.

Katya Fedorova

Министр обороны Великобритании подал в отставку потому что когда-то положил руку журналистке на коленку. Я ни в коем случае не оправдываю харассмент, но такими темпами скоро сексом люди вообще заниматься перестанут. Только с письменного согласия от обеих сторон заверенного нотариусом.

Станислав Белковский

Когда пришли за Харви Вайнстайном, я молчал, потому что я не Харви Вайнстайн. Когда пришли за Дастином Хоффманом, Майклом Феллоном - ну и т.п., чтобы не нагружать телеграф.

Но это всё эра Водолея, её гиперкомпенсация.

Evgeny Minchenko

Вовремя Гандольфини помер.

Ему уже домогательства не пришьют и униженно каяться не заставят...

Михаил Шнейдер

А теперь я жду, когда мы услышим обвинения в адрес рок-музыкантов! Мик Джаггер, там, например, и другие!

Обвинения в неподобающем поведении были выдвинуты также против режиссера Брета Рэтнера, работавшего над биографическим фильмом об основателе Playboy Хью Хефнере. На Рэтнера пожаловались шестеро женщин, проект фильма заморожен на неопределенное время.

Roman Volobuev

Короче, план такой. Харви и Бретт Ратнер пусть сами выплывают, этих не жалко вообще. Кевину Спейси даём гражданство и тут же выдвигаем вместо Ксении в президенты — пусть руководит. Хоффман может жить у нас с Щегловой (Матильде как раз няня нужна — плюс я уверен, что про него всё неправда и он очень на самом деле опрятный старик). Насчёт, Тобака, вот честно, большие сомнения — он все-таки неприятный очень чисто внешне, а что фильмы у него ок, я только со слов Зельвенского знаю — кстати, Станислав, у вас как с жилплощадью?

Еще одно известное лицо, которому пришлось покинуть должность после обвинений в домогательствах - ведущий американской радиостанции NPR Майкл Орескес: двое женщин заявили газете The Washington Post, что в ходе деловой встречи он лез к ним с поцелуями. Чем больше становится подобных случаев, тем более скептическими становятся комментарии в российских соцсетях.

Alexander Timofeevsky

Всемирная Мизулина совсем разбушевалась. На таком фоне сама Елена Борисовна вскоре предстанет благодушной русской бабкой. Истинные ценности познаются в сравнении.

Vladimir Varfolomeev

Вот этот "девятый вал" обвинений в адрес звёзд выглядит уже просто смешно. Тема сексуального насилия превращается в какой-то балаган, особенно когда "жертвы" жалуются, что "преступники" делали им комплименты и угощали вином. Проблема как таковая есть, без сомнения, но девальвируется буквально на глазах, а "пострадавшие" всё больше напоминают жадных до славы и денег людей.

Эдуард Надточий

по сути харассмент приравнен к нацистским преступлениям. и он не только не имеет срока давности, но еще и определяется исключительно по заявлению гипотетического пострадавшего в давние времена. не нужно никаких свидетелей - тогда как нацистские преступления нуждаются в судебном доказательстве с участием свидетелей. т.е. харассмент превращен в абсолютное или религиозное преступление, выведенное за пределы юридических порядков. даже инквизиция имела свои технологии доказательства связи с сатаной. здесь же не нужно ничего. в таком виде с обвинением с харрасментом сопоставимо только обвинение евреев в действиях против христиан или арийцев. т е перед нами - воспроизводство расовых практик наказания, действующих вне юридических отношений, как чрезвычайный порядок в сакральной борьбе с абсолютным злом

Andrey Volna

Мир спячивается уже не потихоньку. От слова "спятить". Потому, как, "мир сходит с ума", - это как-то серьёзнее будет. Ну, вроде нас. А цивилизованный мир спячивается. Я о харассменте (сексуальном) сейчас. Вот у меня такой вопрос к праведникам (отличать от правоведов). А если отношения, начавшиеся с харассмента, переросли в любов и всякий прочий брак? Об этом тоже нужно объявлять и покидать посты важные и не очень? Вот эти всяческие отношения, начавшиеся с приставания врача к сестре медицинской, хирурга к сестре операционной, анестезиолога к анестезистке (или к анестезисту. У них под веселящим газом всякое бывает)? Так это половина больниц опустеет. И не только в России.

Что случилось с людьми?

Многие не видят в приставаниях со стороны знаменитостей ничего зазорного и охотно шутят на подобные темы.

Aram Gabrelyanov

Третий день сижу в кабинете , никуда не выхожу. Харассмент бродит по планете!

Konstantin Kropotkin

А вот вы, если б к вам приставал великий актер, тоже сказали б "фе"? Я вот не уверен

Elena Zaharova

Мне так обидно, что ко мне не приставал Дастин Хофман(((((

Я какая-то никчемная(((((

Сэр, схвативший меня за задницу в дверях троллейбуса в прошлом веке и выпавший после того, как я Вас лягнула, отзовитесь! Я подам на Вас в суд.

Natasha Isakova

#metoo здорового человека

Когда мне было 14, ко мне приставал певец Виктор Салтыков.

Виктор, спасибо!

Lev Apekushin

Ох, тяжко мне, хоть плачь, хоть смейся –

нет у меня ужасных тайн:

меня не лапал Кевин Спейси,

ко мне не приставал Уайнстайн.

От этой громкой переклички,

поверьте, тяжело вдвойне:

ведь даже утром в электричке

не прижимаются ко мне.

Эдуард Надточий

пожалуй, сегодня из рая выгнали бы адама и змея за харассмент, а еву бы сочли жертвой и оставили. впрочем, змея бы тоже пощадили как брата меньшего.

Между тем в российском обществе сложно представить себе, чтобы в результате подобных публичных признаний ушел с должности министр или лишился премии киноактер.

Alexander Osovtsov

А теперь представьте на мгновение, что, следуя цивилизованным западным нормам, все крупные политические деятели РФ женского пола, уже заявившие о своих президентских амбициях, начнут разоблачать всех представителей российской "элиты", оскорбивших их сексуальными домогательствами. Учитывая, что министр обороны Великобритании Феллон подал в отставку из-за того, что 15 лет назад положил одной журналистке руку на колено, а в президенты России собралась уже и Елена Беркова ... им всем будут кранты. Разве что кроме Киркорова и Красовского, да и то, пока "юноши" молчат.

Lia Savina

Красовский уже рассказал как его домогался его начальник ,когда ему,Красовскому,было 20 лет.― "У меня была ровно, не ровно такая же история, но похожая история. Когда мне было не 14 лет, а 20. И более того, из-за этой истории я даже лишился работы. Просто натурально я отказал чуваку, который был моим начальником. Он был старый и уродливый. Он это знает. И это знают все люди, которые со мной тогда работали в этой компании. Они мне говорили: чувак, ну чего ты хочешь, ну он же ведущий этой передачи, а не ты. Поэтому уходи, увольняйся. Он требует, чтобы тебя уволили. Это действительно реально было домогательство. Действительно на работе. Было прикрыто всей нынешней либеральной общественностью. Все эти люди это знают, люди, которые сейчас работают в «Коммерсанте», на телевидении. Этот чувак, слава богу, больше на телевидении не работает, потому что он старый и уродливый. Никому не нужный. И он тогда был бессмысленный идиот. Но я просто ставлю себя нынешнего 42-летнего на место себя того 20-летнего. Я бы, конечно, повел себя по-другому. И я бы, конечно, нашел слова, чтобы правильно отказать и всем было бы, в общем, о’кей."-это точная цитата из его "особого мнения" от 31 октября."Мальчики" тоже в теме.

Nikolai Rudensky

"Отставка британского министра обороны из-за того, что он когда-то приставал к женщине, - это комично, считают в Госдуме". ("Эхо Москвы")

Действительно, умора с этими англичанами. Особенно, наверное, депутат Луговой ухохатывается. #Эхоперлы

Inna Petrashova

Вот как реагируют на харассмент в развитых обществах, чувак становится нерукопожатным. На российском тв, например, Башаров, который избил свою жену, продолжил сниматься и получил новые проекты.

Max Ostry

пожалуйста, перестаньте все шутить про актеров, харассмент и вот это всё - выглядите полными <дураками>.

О том, насколько российское общество пропитано сексуальным насилием, напоминает пост молодой матери, которая столкнулась с игривой агрессией со стороны незнакомого прохожего, идя по улице с коляской - и осознала, насколько трудно защититься от подобных ситуаций.

Nastya Krasilnikova

Сейчас будет личная история, которая приключилась со мной несколько часов назад. На мой взгляд, ее стоит показать каждому, кто считает что “бабы со своим феминизмом совсем зажрались, чего им еще надо, их никто ни в чем не ограничивает” или что женщины сами провоцируют мужчин на насилие и домогательства — внешним видом, поведением или чем угодно еще.

Я шла по Кутузовскому проспекту с коляской, в которой сидел мой семимесячный сын, в магазин “Магнолия” за творожком “Агуша”. Навстречу шли два веселых подвипивших мужика. Когда они поравнялись со мной, один из них со всей силы наотмашь ударил меня по попе. После этого они продолжили путь.

Я хотела что-то сказать, но поняла, что мне просто страшно: удар был сильный, они были пьяные, я с ребенком — и кто знает, что они сделали бы, если бы я себя как-то проявила.

Помимо того, что это больно (и место удара покраснело и болит до сих пор), это, как вы догадываетесь, еще и унизительно. Выглядела ли я легкомысленно? Нет, я была одета в огромное бесформенное пальто. Был ли у меня вызывающий макияж? Ага, я ношу тот, что называется “недосып длиной семь месяцев”. Приглашала ли я всем своим видом вступить со мной в игривую коммуникацию? Нет, я шла с коляской и смотрела на своего сына.

Итак, в чем я сама виновата? В том, что слишком шла? В том, что слишком по проспекту? В том, что пальто слишком бесформенное? В том, что родила? Что именно побудило этих мудаков себя так повести, что, с позволения сказать, их спровоцировало? Мне кажется, дело просто в том, что я женщина. Если бы я была мужчиной, никто и не подумал бы бить меня по жопе исключительно потому, что я прохожу мимо.

А главное: есть ли у меня хоть одна возможность постоять за себя в такой ситуации, если я не мастер спорта по боксу? Если я стану выступать в ответ, меня в лучшем случае проигнорируют, в худшем — еще сильнее приложат, а я с ребенком, он сам домой не дойдет. Полиция не приедет на подобный вызов. Я не могу чувствовать себя в безопасности в собственном городе, гуляя с коляской. Я вынуждена расплачиваться за то, что родилась женщиной. Я должна быть все время начеку и настороже — опять же, просто потому, что я женщина, а значит моим телом может распоряжаться любое пьяное мурло на Кутузовском проспекте.

А так, конечно, феминистки совсем оборзели. И женщины, заявляющие о домогательствах и насилии, сами виноваты.