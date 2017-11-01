Голливудского актера Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Актриса Анна Хантер в колонке издания The Hollywood Reporter утверждает, что Хоффман приставал к ней на съемках фильма "Смерть коммивояжера" в 1985 году. Хантер на тот момент было 17 лет.

Дастин Хоффман в комментарии изданию заявил, что уважает женщин и ощущает вину за то, что Анна Хантер почувствовала себя некомфортно из-за его поведения. При этом актер не стал подтверждать факт домогательств к актрисе.

Скандалы вокруг домогательств в искусстве и шоу-бизнесе начались в октябре, когда несколько десятков женщин обвинили одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна в приставаниях и насилии. Продюсера исключили из американской Киноакадемии, а полиция начала расследование.

После обвинений в домогательствах уволился Рой Прайс – глава одной из крупнейших продюсерских компаний США Amazon Studios. На днях в приставаниях к несовершеннолетнему обвинили лауреата премии "Оскар" актера Кевина Спейси. Из-за этого были приостановлены съемки последнего сезона телесериала "Карточный домик" с его участием.