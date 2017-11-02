СМИ: обыск в калининградской газете связан с ее расследованиями

Сотрудники калининградской газеты "Новые колеса" связали штурм редакции полицейским спецназом и задержание ее главного редактора Игоря Рудникова с антикоррупционными расследованиями издания. Об этом сообщает "Новая газета".

Об обысках и допросах в редакции "Новых колес" стало известно накануне вечером. По данным СМИ, полицейские избили Рудникова, из-за чего ему понадобилась госпитализация. По данным портала "Новый Калининград", ночью руководителя издания увезли из больницы сотрудники Федеральной службы безопасности.

Официальных заявлений о причинах обысков и задержания Игоря Рудникова нет. Журналисты "Новых колес" считают, что они связаны с публикациями об элитной недвижимости, которой предположительно владеет глава местного следственного управления Виктор Леднев.

"Новая газета" отмечает, что Рудникову, который занимается общественной деятельностью с 90-х годов, неоднократно поступали угрозы из-за антикоррупционных расследований учрежденного им издания.