Роскомнадзор потребовал объяснить, почему ФАН исключили из Google News

Роскомнадзор потребовал у интернет-поисковика Google объяснить, почему сервис перестал выдавать новостные материалы агентства новостей ФАН. Ведомство, которое отвечает за блокировку сайтов на территории России, заявило, что свободу слова ограничивать недопустимо.

"Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры", – говорится в сообщении ведомства.

С конца октября американский поисковик перестал показывать материалы агентства ФАН в собственном новостном агрегаторе Google News. Издание РБК связывало ФАН с так называемой "фабрикой троллей". По данным РБК, туда входят 16 связанных между собой новостных сайтов с аудиторией в 36 миллионов человек. Утверждается, что сотрудники "фабрики троллей" пишут комментарии и заметки в социальных сетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля.

В США заявляют, что, в том числе с помощью "фабрики троллей", Россия вмешалась в выборы президента Соединенных Штатов. Связано ли с этим исключение ФАН из ленты новостей Google – официально не сообщается. Редакция агентства сообщила, что намерена обратиться в суд с иском к российскому представительству компании интернет-поисковика.