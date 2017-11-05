Человек и катастрофа. Эфир в 18.05

Почему русская революция до сих пор не становится русской историей? Неизвестные письма и воспоминания частных лиц и деятелей культуры как источник нового понимания революционных событий февраля-ноября 1917 года. Общий апокалипсис или история болезни частного лица? Дневник Иосифа Ильина: стратегии выживания, криминализация общества, деревня и Сибирь. Александр Бенуа и Сергей Дягилев: две модели поведения художника в эпоху политических и социальных катастроф. Повседневность и террор. "Альбатросы революции": Кронштадский гарнизон. Пропагандистская победа красных. Революция и писатели. “Человек в эпоху катаклизмов: опыт 1917 года” – конференция ученых Высшей школы экономики и РГГУ.

Елена Марасинова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, специалист по истории русского дворянства XVIII века, сотрудник ВШЭ, сооргинзатор конференции; Ева Берар, историк, сотрудник Государственного Центра Научных Исследований, Париж; Давид Фельдман, историк, литературовед, профессор РГГУ; Алексей Мокроусов, литературный и художественный критик, редактор Московского книжного журнала (Moscow Review of Books) ; в скайпе Елена Пенская, руководитель Школы филологии ВШЭ, соорганизатор конференции, и Оксана Киянская, историк, литературовед, профессор РГГУ.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова