ФСБ провела в Москве обыски по делу "Артподготовки"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела в субботу в Москве более 20 обысков по делу движения "Артподготовка", признанного экстремистским и запрещенного по решению суда на прошлой неделе.

По данным РБК, следственные мероприятия начались рано утром. В ведомстве сообщают об изъятии у активистов "экстремистской литературы". Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что в деле "Артподготовки" появились новые подозреваемые после допроса задержанных накануне участников движения.

Группа помощи задержанным в субботу сообщила порталу "ОВД-Инфо", что несколько активистов "Артподготовки" пропали по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Перед этим их машину несколько раз останавливала полиция.

В пятницу ФСБ обвинила сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева в подготовке поджогов административных зданий и нападений на сотрудников полиции в Москве 4–5 ноября.

В ведомстве заявили о раскрытии некой "законспирированной ячейки" и задержании подозреваемых, а также изъятии бутылок с зажигательной смесью. ФСБ сообщило о пресечении деятельности активистов "Артподготовки" в Краснодаре, Красноярске, Казани, Саратове и Самаре. По заявлению ведомства, они планировали "резонансные экстремистские акции".