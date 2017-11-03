ФСБ обвинила сторонников Мальцева в подготовке поджогов 4-5 ноября

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева в подготовке поджогов административных зданий и нападений на сотрудников полиции в Москве 4-5 ноября.

В ведомстве заявили о раскрытии некой "законспирированной ячейки" и задержании подозреваемых, а также изъятии бутылок с зажигательной смесью. Кто и когда был задержан, ФСБ не уточняет.

В Москве на прошлой неделе были арестованы двое сторонников Мальцева, задержанные на Манежной площади. Юрия Корного и Андрея Кептю судят по статье о терроризме. В Саратове по аналогичному обвинению арестован активист Сергей Рыжов.

О задержании пяти участников движения "Артподготовка", которое российские власти признали экстремистской организацией и запретили, стало известно 12 октября. Сообщалось, что они собирались поджечь стога сена, оставшиеся на Манежной после ярмарки, и разливали по бутылкам бензин. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", соратники Мальцева были задержаны, когда снимали видео для "Артподготовки".

Сам Вячеслав Мальцев покинул Россию, где его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.