На "Русском марше" в Москве задержаны несколько человек

В Москве во время шествия националистов "Русский марш" в районе Люблино задержаны несколько человек, сообщает "Дождь". По данным телеканала, речь идет о членах движения "Черный блок".

Также сообщается, что сотрудник Росгвардии ударил дубинкой фотогафа.

Организаторам акции не разрешили пронести баннеры. Представители движения "Новая оппозиция" Роман Ковалев и Владимир Ратников, утверждают, что текст лозунгов был согласован с властями. Четверо из пяти организаторов шествия отправились писать заявление о его отмене.

После этого полицейские через громкоговоритель объявили, что "шествие закончено", и перестали пропускать его участников через рамки.

В субботу утром стало известно об обысках у активистов нескольких движений, которые традиционно участвуют в "Русском марше".

Акции националистов проходят в двух частях Москвы: в районе Люблино и у станции метро "Октябрьское поле". Сообщается, что полиция проводит тщательный досмотр на подходах к месту начала шествия, из-за чего у рамок металлоискателей образуется очередь.

На официальном сайте акции заявлены такие требования, как отставка президента и правительства России, запрет так называемой "замещающей миграции", борьба с коррупцией и свобода интернета.