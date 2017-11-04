Националисты Горский и Белецкий сообщили об обысках

Российские националисты Иван Белецкий и Юрий Горский в субботу сообщили об обысках, передает "Интерфакс".
Белецкий рассказал агентству, что полиция пришла в дом к его родственникам. Сам националист уточнил, что находится за границей, и предположил, что следственные действия связаны с акцией "Русский марш", которая намечена на субботу.
Юрий Горский, которого тоже сейчас нет в России, также рассказал об обысках у него в доме. В Министерстве внутренних дел не сообщили "Интерфаксу" причины проведения следственных мероприятий.
Горский и Белецкий состоят в движениях, являющихся организаторами "Русского марша". Акция согласована с властями Москвы.
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