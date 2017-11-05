Военные США предсказывают "высокую цену" операции против КНДР

Единственный способ найти и уничтожить все компоненты программы ядерного оружия Северной Кореи – это наземное вторжение. Такой ответ дал Пентагон в ответ на письмо конгрессменов, запросивших военное ведомство об оценках последствий и жертв в случае конфликта с Пхеньяном.

Контр-адмирал Майкл Дж. Дюмон из Объединенного комитета начальников штабов предоставил эту оценку в ответ на письмо членов палаты представителей Теда Лиу из Калифорнии и Рубена Гальего из Аризоны. Дюмон отметил, что США оценивают способность Северной Кореи ударить по густонаселенным районам Южной Кореи дальнобойной артиллерией и баллистическими ракетами как крайне высокую. Он также отметил, что Сеул, столица Республики Корея с населением в 25 миллионов человек, находится всего в 35 милях от демилитаризованной зоны – границы с КНДР. По его словам, количество жертв может различаться в зависимости от раннего предупреждения и способности США и Южной Кореи противостоять возможному удару с Севера.

Представитель Пентагона предложил провести секретный брифинг для обсуждения возможностей США и их союзников противодействовать Северной Кореи и уничтожить ядерное оружие КНДР, расположенное в подземных объектах. Он также упомянул о возможности того, что КНДР может использовать химическое и биологическое оружие в случае конфликта.

В совместном заявлении, опубликованном в субботу, 15 законодателей от Демократической партии США и один республиканец – все военные ветераны – потребовали дать оценку того, к чему приведет наземное вторжение, целью которого будет уничтожение ядерного арсенала КНДР, и отметили, что такое действие "может привести к сотням тысяч погибших или даже миллионам только в первые дни боевых действий. Они также считают, что администрация Трампа "не смогла сформулировать планы по предотвращению расширения военного конфликта за пределами Корейского полуострова и выяснить как управлять тем, что может произойти после завершения конфликта".