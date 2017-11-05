В центре Москвы на Манежной площади задержали десятки людей

На 13:00 известно о 86 задержанных на акциях в Москве, Петербурге и Красноярске.

Из низ 82 — в столице. 2 — в Петербурге, и 4 в Красноярске.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации с видеотрансляции, которая идет на YouTube-канале "Нейромир-ТВ", людей досматривают на Манежной площади. По мегафону объявили, что вход на станцию метро "Охотный ряд" закрыт.

В центре Москвы в районе Тверского бульвара задержаны двое человек. На трансляции, которая идет в YouTube-канале "Нейромир-ТВ", видно, как двое человек лежат на земле лицом вниз. "Открытая Россия" сообщает о 19 задержанных.

На записи также видно, что несколько бойцов ОМОНа стоят рядом с задержанными, еще трое стоят в стороне.

В Петербурге также задержали несколько человек, сообщает журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин. По его словам, полиция объявила контртеррористическую операцию.