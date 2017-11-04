Вячеслав Мальцев заявил о задержании более ста сторонников

Лидер признанного экстремистским и запрещенного на территории России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев рассказал телеканалу "Дождь", что по всей России задержано более 100 его сторонников. Он отметил, что его сторонников в сюжетах по телеканалу "России-24" выставляют "террористами".

Накануне ФСБ отчиталась о задержании участников некой "законспирированной ячейки движения "Артподготовка", которые якобы готовили 4 и 5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. В ФСБ заявляли о готовящихся "экстремистских акциях", чтобы спровоцировать беспорядки, говорится в публикации на сайте "Дождя". Задержания проводились в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

По данным агентства РБК, которое ссылается на МВД, были задержаны 14 человек.

Вячеслав Мальцев, комментируя задержания своих сторонников, ранее говорил, что "Артподготовка" — это только YouTube-канал, а не организация.

4 ноябре в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения "Артподготовка". У активистов изъяли электронные носители информации. По словам источника РБК, полученные сведения пополнили "доказательную базу" обвинения.