Трамп: США производят лучшую военную технику в мире

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Японию, высоко отозвался о качестве американского оружия. "Мы производим лучшую военную технику в мире, с ней никто даже близко не сравнится", – заявил президент во время посещения посольства США в Токио. "Только вчера Саудовская Аравия сбила ракету с помощью нашей зенитной установки. Япония покупает огромное количество американской техники, и в этом нет ничего странного, учитывая, чем занят один из ее соседей", – добавил президент США.

12-дневный визит Трампа в Азиатско-Тихоокеанский регион проходит под знаком растущей обеспокоенности Вашингтона ракетно-ядерными приготовлениями, осуществляемыми Северной Кореей. Японские СМИ в канун приезда Трампа передали его слова, что Японии следовало сбить ракеты, запускавшиеся КНДР над ее территорией в ходе многочисленных учебных стрельб.

В сентябре после того, как Пхеньян объявил, что испытал термоядерный боезаряд, Трамп обещал, что не будет мешать Японии и Южной Корее, если они захотят увеличить импорт передовых систем вооружений из Америки.

Помимо Японии президент США в ходе нынешней поездки посетит Южную Корею, Вьетнам и Филиппины.