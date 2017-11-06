Суд в Брюсселе освободил из-под стражи экс-главу Каталонии Пучдемона

Суд в Брюсселе освободил из-под стражи экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников на определенных условиях. Об этом сообщает в понедельник агентство Рейтер. Сообщается, что слушания продолжались более 10 часов. Пучдемон и бывшие правительства Каталонии освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией. Рейтер сообщает со ссылкой на представителей прокуратуры, всем пятерым запрещено покидать Бельгию без разрешения судьи. Они также должны будут явиться в суд в течение 15 дней. Ранее бывший глава Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции.