Из прохожих – в террористы

Акция движения Вячеслава Мальцева "Артподготовка" за отставку Путина, запланированная на 5 ноября, закончилась задержаниями по всей России, большая часть из которых – более 300 из 448 – пришлась на Москву. Вопрос, как полиция отличит протестующих от случайных прохожих, вскоре стал неактуален: в автозаки сгоняли всех, кто попадался под руку.

Serg Mitrofanov

Как по внешнему виду отличить сторонника Мальцева от не сторонника Мальцева?

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Этот теоретический вопрос сейчас решается на Манежке

Varlamov News

Среди задержанных в Москве участники рейда за легендарным покемоном, которые вообще не понимают что происходит.

Nesterova Lizaveta

А хотите сводку самого лютого ада за сегодня?

ОВД Якиманка: не пустили мудепов и даже главу округа. Зато там парень-эпилептик, которому не оказывают мед.помощь, а еще зачем-то подкинули наркотики (инфа от ОВД-Инфо)

ОВД Коптево: у парня отказывают почки, ему нужен гемодиализ, скорую вызвать ему отказались, связь с ним пропала.

ОВД Богородское: менты на парня положили лестницу и прыгали на ней, у парня гематомы на лице и шее. С ним связь тоже потеряна.

ОВД Таганское: люди там уже полдня, им не дают даже воду.

Про ОВД, в которые "просто" не пустили адвокатов, мундепов, родных, передачки и просто воду – я даже молчу.

Такие вот дела.

В числе случайных прохожих, угодивших под облаву, оказались участники ежегодного общественно-политического форума "Чтения Адама Смита", который проводится в Высшей школе экономики, в том числе один из докладчиков Михаил Светов и модератор Михаил Пожарский.

Алёна Владимирская

Сегодня задержали 23 участников Чтений Адама Смита,которые в перерыве лекции шли обедать в Макдональс

Мальчишки продолжили чтения прямо в автозаке. Сейчас на ютьюбе выложена лекция из автозака Михаила Светова " Почему либертарианство выгоднее всего бедным"

Павел Ярилин

Первоначально говорили 'сейчас проверим по базам и отпустим'. Потом появились следаки, которые допрашивают как свидетелей по ст. 205.

Ostap Karmodi

Новый 1937 уже здесь. И выбирает людей из твоего круга.

Oleg Snov

Охренеть. Они пришли за либертарианцами

Sergey Smirnov

Когда диктатору нечего предложить народу, способность иметь свою точку зрения, становиться составом преступления.

Кирилл Шулика

Не, я все понимаю, что там погоняли адептов Мальцева, задержали, чтобы революцию не делали. Но за что взяли безобидных либертарианцев, который просто вышли с мирных и заумных Чтений Адама Смита. Они же и не ждали, и не готовились...

Участники чтений провели в полиции несколько часов. Организаторы форума выступили с заявлением в их защиту:

Всего было задержано более тридцати участников и слушателей Чтений, в том числе несовершеннолетние. Всех задержанных оставили в отделении до вечера, грозили задержать на двое суток как "свидетелей по уголовному делу", лишали возможности общаться с адвокатами.

На допросе людей, среди прочего, спрашивали о том, в каких чатах в Телеграме они сидят. Вся процедура задержания и допроса была проведена с грубейшими нарушениями и должна стать предметом как публичного, так и внутреннего разбирательства. <...>

Мы требуем немедленно освободить всех участников Чтений Адама Смита без предъявления каких-то надуманных обвинений и провести служебное расследование по вопросу превышения сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий.

Движение "Артподготовка" признано в России экстремистским, доступ к его YouTube-каналу и сообществу ВКонтакте заблокирован. По факту проведения акции было возбуждено уголовное дело о подготовке "теракта и массовых беспорядков", которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Есть опасения, что задержанным грозят намного большие неприятности, чем участникам "Болотного дела". В качестве свидетелей по уголовному делу привлекли и участников Чтений Адама Смита.

Timur Olevskiy

Один революционер сейчас где-то в Европе на поездах ездит, а в России на самом деле несколько сотен молодых людей, среди которых, я думаю поклонников BigRussianBossa больше, чем Мальцева притащили на допрос в СК и шьют терроризм. Терроризм, Карл, с соответствующими сроками. Это будет самый устрашающий и безнадёжный процесс, если все раскрутится всерьёз.

Николай Подосокорский

По всей стране задержаны десятки сторонников Мальцева. А попутно каждому, кто бредит революционными настроениями, дана возможность проявить себя в соцсети ВКонтакте. Те, кто поверят, что их записи, действительно, анонимные и напишут что-то в поддержку Мальцева, Артподготовки, смены политического режима или новой революции, будут взяты, как минимум, на учет. Дальше к ним уже будут присматриваться более пристально.

Александр Плющев

Задержание участников "Чтений Адама Смита", случай в Башкирии, Ингрия – все это отлично укладывается в единую картину: отлавливают, задерживают, подкидывают им улики, притягивают за уши к уголовным делам тех, кто попадал в поле зрения правоохранительных органов, возможно просто в силу своей политической активности. Из них лепят экстремистов, чтобы каждому было понятно: любая такая деятельность – это, как минимум, гарантированные неприятности. Ещё важная особенность этого этапа: задержанных опрашивают про подписки на интернет-ресурсы, в том числе, на телеграм-каналы. И сама по себе подписка на какой-то канал постепенно становится признаком экстремизма. Это очень сообразуется с политикой в области интернета: судя по закону "о запрете VPN", от запретов на распространение контента переходят к запрету поиска контента. Телеграм очевидно будут отдельно позиционировать как экстремистско-террористический ресурс, но это – отдельная история, о ней явно ещё не раз напишу.

Кирилл Шулика

Тут спрашивают опять же, почему органы так сильно взялись за Мальцева и его сторонников. Типа неужели они верят, что они сегодня соберут людей проводить революцию.

Нет, конечно, не верят даже больше, чем мы с вами, ибо это процесс минимум контролируют, максимум возглавляют.

Зачем? Во-первых, появляются слухи о сокращениях, а то и ликвидации Центра Э, поэтому в такие периоды надо работать наиболее усердно как бы что ни вышло. Во-вторых, перед выборами надо зачистить поляну от одержимых, особенно в регионах, чтобы не чудили. Штабы Навального, кстати, фильтруют людей и такие там не задерживаются. Про "Яблоко" и ПАРНАС нечего говорить, нацболов уже нет, националистов в принципе тоже, значит, остается Мальцев. В-третьих, показать надо, что настоящий оппозиционер Мальцев. Тем более у нас не принято спрашивать, а почему ему, Горскому и прочим дали уехать. И в этом смысле он совершенно безвреден, зато типа оппозиционер. В-четвертых, надо запугать менее одержимых и более сознательных. Типа вот пойдете на неразрешенную акцию, мы вас тогда...

Сделано все добротно. Просто надо понимать, что даже при Сталине не брали людей с улицы. Тогда основанием для черных воронков были доносы или показания, в том числе выбитые, с арестованных. Ведь могли не выбивать, ан нет, надо было. Сейчас тем более это важная вещь. Придуман даже особый порядок, то есть сделка со следствием. Тогда данные показания просто оформляются судебным приговором и дальше уже по отношению даже к несознавшимся все дело техники.

Сторонники Мальцева, я вчера вам давал ссылки, даже до предъявления обвинений признают себя виновными в организации массовых беспорядков. 51 статью они не берут, причем, делают это сознательно. Таким образом, теперь любого участника акции 5 ноября можно привлечь за массовые беспорядки, потому что есть показания про их организацию.

Никогда более такого ада не было с организацией ни одних акций, начиная от "Маршей несогласных", в которых от провокаторов тоже рябило в глазах.

Марина Литвинович

Вчерашние и позавчерашние события – задержания невинных, массовые облавы на людей, обыски и аресты – это проявление какой-то совершенно новой жестокости. Какой-то новый период начинается.

4 ноября ФСБ заявила о задержании в московском регионе участников "Артподготовки" , якобы готовивших поджоги зданий и нападения на полицейских. О задержанных 5 ноября "источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что большинство из них были "сторонниками националистических организаций:

У них при досмотре обнаружили оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства. Как отметил собеседник агентства, "это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка".

Многие комментаторы сомневаются в правдивости этих заявлений, в том числе и по отношению к конкретным задержанным.

Глеб Павловский

перечень отобранного у заговорщиков наводит на мысль о кухонных ножах и литых сковородках. А "компонент для коктейлей Молотова" – пустые бутылки от "Клинского"?

Валерий Павлович Федотов

Полицаи топорно задержали первых попавшихся, чтобы отчитаться об успешной спецоперации и получить новые погоны. По крайней мере, в Питере, где подбросили оружие активисту ингерманландского движения Михаилу Войтенкову. Где Мальцев, а где ингерманландцы? Это примерно то же самое, как в 1933 году в Германии арестовать еврея за поддержку Гитлера.

Andrey Pivovarov

Знаю Михаила Войтенкова более 10 лет. У меня нет сомнений, что он не мог пойти на массовое мероприятие с оружием и тем более со взрывчаткой. Михаил никогда не был сторонником Мальцева и был достаточно аккуратен в поступках.

Много и других странностей.

В материалах СМИ фигурируют упоминают лишь двоих задержанных, хотя их на данный момент трое. Обыск проводился уже после первого осмотра, когда машина больше часа находилась без присмотра.

Беглый поиск по фото «понятой», присутствовавшей при обыске, выдаёт вот такие результаты (фото под постом) Есть ещё и другие странности, но главное, я уверен, что Михаил не стал бы брать оружие на митинг.

Другие пытаются разобраться, кто и зачем ходил на митинг.

Ekaterina Vinokurova

Слушайте, а может мне кто-то обьяснить все произошедшее сегодня про мальцевцев?

Я понимаю, когда молодежь идет на несогласованный митинг Навального (во-первых, административка, во-вторых, к сожалению, не все в курсе про несогласованные акции).

А тут взрослые мужики. Активно пользуются Интернетом.

Понимают, что никакой революции не получится. Что их читают спецслужбы. Дело по терроризму или госперевороту предсказуемо.

Но они все равно зачем-то пошли, чтобы даже не героически(будем честны) быть повязанными.

Просто вот – зачем? Зачем жертвовать своей жизнью вообще ни за что?

Вы можете вспомнить приморских партизан, но это была история вообще про другое, не про Манежку и обьявленные даты.

Расскажите ваши версии, а?

Abbas Gallyamov

В природе существует два типа людей. Одни умные, другие – глупые. Политикой, как ни странно, интересуются не только первые, но и, иногда, вторые. Вот они и есть аудитория Мальцева.

Fedor Kuznetsov

Пошли и повинтились. Имели право. С другой стороны – они же не Павленские. Они вполне психически здоровые, даже идейные. Поэтому, значимость их "винтажа" определится лишь апостериори. Когда будет настоящая революция, их "подвиг" будет вписан отдельной строкой в историю успеха. А пока революции не будет, они лишь объект сожаления и насмешек. Но, кто бы что ни думал и ни говорил, их поступок – гражданский

Антон Каптелов

Как "взрослый мужик", пошедший в Екатеринбурге на "революцию" (где, правда, без задержаний обошлось), объясню так: путей смены власти не видно уже совсем никаких, а тут была надежда, то все-таки Мальцев раскачал народ и выйдет хотя бы столько же, сколько в 14-м выходило. Надежда была слабая, но была. Лично я такими резонами себя на улицу выгнал

Сам Вячеслав Мальцев заявил в своем YouTube-канале, что революция продолжается, хотя нынешний вариант развития событий не назовешь лучшим.

Кристина Потупчик

«Власть очень сильно напугалась, и стремится этот испуг вылить на людей, отыграться на людях. Обязательно за это они ответят. И мы продолжим сегодня, мы продолжим завтра, мы будем продолжать, пока эта власть будет держаться за свое место», – заявил Мальцев в своем видеообращении.



Ну конечно, из Европы-то видней.

Sergey Gornov

Ульянов вон тоже по Парижам ездил а потом переворот организовал

Владимир Милов

Ульянов смог вернуться из Парижа только когда авторитарный режим пал усилиями других людей. Ульянов сверг не авторитарный чрежим, а уже демократическую власть, собиравшуюся провести демократические выборы. Пока был авторитарный режим, Ульянов грел [задницу] в Париже.

Провокатором и "попом Гапоном" лидера "Артподготовки", который уехал из России еще летом, опасаясь уголовного преследования, называют едва ли не в каждом втором комментарии.

Кирилл Шулика

А люди, которые сейчас возмущаются задержаниями, наверное, думали, что власть обещавших революция сама проведет в Кремль и отдаст ключи. На всякий случай взяли заточки с собой... Мало ли, замок заест в главном кабинете.

Мальцев же это типичный Гапон и провокатор. Вот только в Москве 200 человек сторонников определили, в регионах еще. Сам же он спокойно сидит где-то заграницей. И в конечном счете я бы судил не тех, кого задержали, а Мальцева. Причем, в нашем суде никакой правды не добьешься, а вот если по месту нахождения вполне. Так мы сможем узнать ответ на вопрос, кто и зачем его надоумил подставить людей.

И еще... Люди, а вы правда думали, что дадут ключи от Кремля??? Какая революция? Теперь что будет – тюрьма за участие в массовых беспорядках. Показания якобы организаторов уже есть, то есть организаторы имеют, участники тоже. Все даже придумывать не надо, показания даны с удовольствием. Так что теперь уже полиции решать, сколько и за что закрывать.

Откровенно говоря, как помочь этим людям не сидеть в тюрьме, я не знаю.

Надежда Кеворкова

Мальцев – продукт многоразового использования.

Подсунули его дуракам из Парнаса, чтобы окончательно их грохнуть.

Но никто даже не объяснил публике, что этого говоруна с накрученными лайками в соцсетях нельзя на порог пускать.

Ок, Мальцев сидел и не квакал. Мальцевских на всех митингах видно – рожи протокольные.

Но надо же пользовать такого кадра. Не пропадать же добру.

Инсценировали обыск у него.

Дали сбежать.

Теперь он из-за границы "призвал" к революции 5 ноября.

Плюс некий неясный слух, что и сам "вождь" едет в Москву.

Тем временем спецслужбисты рассовали по своим людям рюкзаки со "взрывчаткой", провели показательные аресты с предъявами фальшивых доказательств, а 5 ноября похватали зевак и наивных идиотов из сторонников Мальцева.

Потому что только идиот может верить вот во все это.

Те деятели, которые публично не отмежуются от Мальцева, увы, принадлежат либо к идиотам, либо к провокаторам.

То же самое можно о сказать и о журналистах, всерьёз обсуждающих тему, насквозь фальшивую.

Екатерина Шульман в комментарии The New Times предположила, что Мальцев может "дружить с правоохранительными органами":

Анонсированная Мальцевым революция и «дело 5 ноября» — это типичная история об организациях и политических активностях, которые происходят в «серых зонах» действия спецслужб, говорит доцент кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерина Шульман.

«Серая зона — это сфера политической активности, которая одновременно является закрытой и самими участниками воспринимается как очень радикальная, но одновременно с этим контролируется спецслужбами. Они их контролируют, а потом пресекают их деятельность», — объяснила Шульман NT.

Для такого рода структур характерно то, что номинальный лидер движения — в случае с воскресной несостоявшейся «революцией» это Мальцев — находится в безопасном месте.

«Хочется посоветовать людям ориентироваться не на вождей, а на свои интересы как граждан. Не пытаться найти самого радикального радикала, так как чаще всего именно такие люди являются лучшими друзьями правоохранительных органов», — отметила политолог.

Рассуждая о том, возможна ли в России революция, многие комментаторы приходят к выводу, что ожидать падения режима в ближайшее время не стоит.

Илья Лазаренко

Независимо от целей Мальцева движуха «революция 5.11» – действительно «народная», в силу чего невыносимо тупая и буквально слабоумная. И тут вот что, в частности, любопытно. Эти люди тройные жертвы пропаганды. Со стороны государства РФ они дезориентированы тотальной ложью, это понятно. Но они также введены в заблуждение радикальной оппозицией с ее сказками про завтрашний крах режима и украинской пропагандой стихийной майданной революции. И последнее не стоит недооценивать. Украинская революция гидности произвела в России большое впечатление. Причём в основном мифологическое. Люди просто не понимают, что ситуации в разных странах разные и что без серьёзной организационно-политической поддержки Евромайдан в революцию не развился бы и что ее стихийность сильно преувеличена. Толпа всегда остаётся толпой, если предоставить ее самой себе. А никаких организационно-политических предпосылок для развития протеста по украинскому сценарию в России нет.

Vladimir Budarin

Для победы революции мало того, чтобы шайка правящих воров довела страну до состояния полной разрухи. Надо еще, чтобы она довела саму себя до состояния государственной измены. Таково основное условие.

Вячеслав Иванов

В Украине были политические свободы и существовали оппозиционные Януковичу телеканалы. В Украине существовал центр национального мышления – Галичина, было много граджданских организаций. Ну и кроме тго Майдан спонсировали олигархи, недовольные Януковичем. Поэтому он и победил. Нельзя недооценивать и слабость Януковича, не решившегося применить все доступные ему силовые структуры

Oleg Kozyrev

Волшебной кнопки нет. Это я о сегодняшней революции сторонников Мальцева.

Только агитация. Пока в Москве не выйдет миллион, а в остальных городах еще миллионов пятьдесят – не будет у нас свободных выборов, хороших перемен и развития страны.

Этим кропотливым хотя и длинным (но зато верным) путем пока что идет только Навальный.

Аркадий Бабченко

Да проворонили уже выход на площадь. Хоть обагитируйтесь теперь. А силы были вполне себе пойми какие. И достаточные. Но это же Россия. Тут особый путь. Украина может выйти, Румыния может, Киргизия может, Венесуэла может – но в России только агитация в течение лет так двадцати, как же иначе. За это время, правда, всех попереубивают, попересажают и еще десять войн развяжут, рейтинг путина стабильно 55 процентов, но – агитируйте, чо. Я ж не против