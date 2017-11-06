В Москве возбуждено дело в связи с "беспорядками" на Манежной

В Москве возбуждено уголовное дело о подготовке "теракта и массовых беспорядков" по факту несанкционированной акции на Манежной площади. Об этом сообщила "Интерфаксу" менеджер движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

По ее словам, дело расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве, свидетелями по нему допрашивают, в частности, задержанных, доставленных в ОВД "Аэропорт".

Свидетелей спрашивают, смотрели ли они видеоролики оппозиционера Вячеслава Мальцева на канале "Артподготовка" и читают ли они Telegram-канал "05/11/17", а также об их знакомстве с Мальцевым и сопредседателем незарегистрированной "Партии националистов" Иваном Белецким, добавила Немировская.

Источник сообщил "Интерфаксу", что в связи с задержаниями оппозиционеров в центре Москвы следователи также возбудили пять уголовных дел о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

5 ноября в центре Москвы и других городах России были задержаны сотни людей – предполагаемых участников акции, к которой призывал оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Сообщается, однако, что среди задержанных были и случайные прохожие, и слушатели Форума Адама Смита, который проходил в это время в Москве. Сайт "ОВД-Инфо", который следит за репрессиями на демонстрациях, сообщил, что на Манежной площади в Москве и в Санкт-Петербурге задержаны 448 человек. При этом 339 человек были задержаны в Москве, 21 – в Санкт-Петербурге, а остальные – на митингах по всей России, в том числе в Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. "ОВД-Инфо" сообщает, что среди задержанных в Москве 49 несовершеннолетних.