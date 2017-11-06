​​В Новосибирске больше 20 человек задержали на прогулке в сквере

Полиция Новосибирска в воскресенье вечером задержала больше двух десятков человек, собравшихся в Первомайском сквере на "мирную прогулку", сообщает tayga.info. Оргкомитет "Русского марша" заявил, что сторонники Вячеслава Мальцева, создавшего "Артподготовку", и представители ряда национал-движений вышли в центр Новосибирска без плакатов, не выдвигали никаких требований и в целом вели себя неагрессивно.

Группу мужчин и женщин вскоре окружил ОМОН: полицейские просили людей "пройти" в автозаки, чтобы в отделе полиции дать объяснения по поводу некой информации о "запрещенных предметах". На сообщение одного из активистов о том, что люди пришли "на референдум", полицейский заявил, что "в простонародии" референдум означает революцию.

Когда участники сцепились между собой, чтобы их не растащили стражи порядка, полицейские стали по одному вытаскивать горожан и вести в служебные машины.

Был задержан активист, бывший депутат совета Новосибирска Тимур Ханов, каждый вечер проводящий трансляцию с улиц города.

Большую часть задержанных той же ночью отпустили. В изоляторе, по данным tayga.info, на сегодня остаются Анатолий Плотников и Вячеслав Добрынин, известный как заявитель "Русского марша", акцию которого мэрия Новосибирска отказался согласовать. Сообщается, что Плотникова и Добрынина допрашивают по статье о массовых беспорядках.

Движение "Артподготовка", акции которого прошли в воскресенье во многих городах России, Вячеслав Мальцев создал в 2011 году. Целью организации он указал "революцию 5 ноября 2017 года". Летом Мальцев из страны уехал, а после был обвинен в призывах к сепаратизму и создании экстремистского движения. В октябре суд Красноярского края признал деятельность "Артподготовки" экстремистской и запретил движение в России. Сам Мальцев объявлен в международный розыск.