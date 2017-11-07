ФСБ опубликовала видеозапись задержания активистов "Артподготовки"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания нескольких предполагаемых сторонников запрещенного движения "Артподготовка", которые якобы планировали нападения на представителей власти 5 ноября.

На видео, в частности, показано, как сотрудники ФСБ взрывают окно в квартиру одного из подозреваемых. В каком городе это происходило, неизвестно. ФСБ также показала обнаруженные при обысках вещи предполагаемых сторонников "Артподготовки", в том числе оружие.

Бежавший из России лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция. 3 ноября ФСБ заявила о задержании нескольких сторонников Мальцева, которые якобы планировали нападения на административные здания и полицию. Задержания проходили в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

5 ноября в нескольких городах России были по подозрению в подготовке "революции" были задержаны еще около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Некоторых из них допросили по делу о "призывах к терроризму".