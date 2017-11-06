"Устроили показательный разгром"

Около 500 человек было задержано в Москве и в других городах России 5 ноября на несанкционированных акциях сторонников Вячеслава Мальцева, лидера движения "Артподготовка", которое признано в России экстремистским.

По данным ОВД-Инфо, около сотни человек были оставлены на ночь в отделениях полиции. В отношении большинства задержанных, среди которых были и случайные прохожие, составлены протоколы об административном правонарушении. По факту московской акции возбуждено уголовное дело о подготовке "теракта и массовых беспорядков". Об этом сообщила "Интерфаксу" менеджер движения "Открытая Россия" Полина Немировская. Официального подтверждения этой информации от Следственного комитета пока нет.

Координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо Алла Фролова рассказала, что в Москве было задержано 427 человек, которых развезли по 28 отделениям полиции. Изначально больше сотни из них планировали оставить на ночь, но потом людей стали выпускать. В отделения полиции к задержанным долгое время не пускали ни адвокатов, ни защитников. По ее словам, это было связано с тем, что со многими доставленным в отделения беседовали следователи.

"Они проводили план "Крепость" и не пускали никого. Потом выяснилось, зачем этот план – затем, что бригады или группы из Следственного комитета, ФСБ, Центра "Э" во всех отделениях проводили допросы​". Их, как рассказала Фролова, интересовали политические взгляды задержанных, их активность в социальных сетях, в частности –​ в Telegram. Также часть задержанных заставили сдавать "биоматериалы" –​ отпечатки пальцев и слюну, а в ОВД "Бабушкинский" проводили "ночные допросы".

Кроме Москвы, задержания были в Санкт-Петебурге, Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Омске и Новосибирске.

– Я знаю, что следователи интересовались и политическими взглядами, и причастностью к тем или иным организациям, в каких соцсетях состоят люди, откуда они узнали об акции, а также в каких чатах, именно чатах Telegram. Более того, почти во всех ОВД (где-то было предложено, а где-то принудительно) брали так называемый биоматериал: насколько я понимаю, расширенные отпечатки пальцев, у некоторых брали слюну. Отпечатки пальцев такие, знаете, когда ладонь прикладываешь. По всей видимости, это было связано с тем, что где-то в СМИ прошло, что найдены какие-то взрывчатые вещества или взрывчатка, видимо, хотели понять, кто ее то ли трогал, то ли привозил. Это было во многих ОВД, – рассказывает Алла Фролова. – После того, как сотрудники уезжали, начинали пускать адвокатов. В основном все оформлены в этот раз по ч. 1 ст. 19.3 КоАП – это невыполнение законных требований сотрудников полиции. Но вот ночью, например, насколько мы знаем, в три или полчетвертого из ОВД "Мещанское", в котором категорически отказывались и так и не пустили никого из защитников, 15 человек из 19 были выпущены. По всей видимости, было какое-то указание, что после допроса спецслужбы проверяют причастность того или иного к тем или иным действиям. И если у них вопросов нет, они дают отмашку, что он им не нужен и можно отпустить. Я видела на картинке с Манежной площади, что никто ничего не делал. Много было приезжих из разных городов. 10-20 процентов из задержанных – случайные люди. У всех проверяли документы, на Манежной площади. У всех проверяли вещи.

Почти во всех ОВД брали так называемый биоматериал: насколько я понимаю, расширенные отпечатки пальцев, у некоторых брали слюну.

Начальство ОВД адвокатам отвечало где-то в грубой, где-то в жесткой форме – не пустим и все. На вопрос "почему" прозвучал ответ "потому что потому". Правового поля здесь вообще нет. Есть приказ – все! Точно известно, что есть сильно избитые, их задержали 4-го числа в районе ВДНХ. Было очень жесткое применение силы в ОВД "Головинское". Там из девять человек было шестеро несовершеннолетних. Их очень грубо, очень жестко с выламыванием рук растаскивали по комнатам. Где-то было, что не пускали к несовершеннолетним родителей. Двоих несовершеннолетних увезли в центр временного содержания несовершенолетних, потому что родители где-то не здесь. На двоих – отца и сына – составлен протокол по ст. 318 УК РФ (это нападение на полицейского).

Задержания на Манежной площади 5 ноября 2017 года:

– Есть ли подробности об уголовном деле о призывах к массовым беспорядкам и призывах к терактам, которое якобы было вощбуждено после вчерашних событий?

– Получается, что они проверяют всех на причастность к нему. Все проходили в качестве свидетелей и, видимо, они ищут тех, кто мог быть замешан. Потом также говорилось, что допрашивали в качестве свидетелей по делу Мальцева. В одном месте под вопросом – ст. 228 УК РФ (распространение наркотиков). Нас уверяют, что их подбросили, то есть наркотики были обнаружены не до задержания, а уже потом, после того, как человек пытался вести прямую трансляцию из помещения ОВД. И еще в некоторых местах говорят, что речь идет о ст. 212 УК РФ – это участие в массовых беспорядках, "болотная" статья. В Петербурге, я знаю, что рассматривают возбуждение уголовного дела по ст. 222 УК РФ – это боевое оружие. Насчет отношения полиции нельзя сказать, что они уж очень жестко себя вели… Силу не применяли, за исключением грубого обращения с несовершеннолетними в ОВД "Головинское". "Скорая" была вызвана, я точно знаю, в двух местах. Женщине стало плохо, у нее был гипертонический криз. Она даже отправилась в больницу, полиция поехала с ней. И потом ее вернули. И потом еще одна "скорая" была вызвана парню-инвалиду в ОВД "Арбат", его отвезли в больницу.

– Вы вели мониторинг оппозиционных акций, которые были и 26 марта, и 12 июня. По вашим ощущениям, насколько все то, что происходило вчера ночью, было серьезнее?

В одном ОВД вчера – вот это было впервые! – в ОВД "Бабушкинский" были ночные допросы. Даже несовершеннолетних допрашивали!

– Все происходило жестче. С точки зрения следователей, если 26 марта до определенного времени, до того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело, адвокатов и защитников пускали, то вчера было по-другому. Следователи в некоторых местах уже приехали на момент доставления людей. Они подготовились заранее, были готовы к тому, что они будут допрашивать людей. Было как-то более организовано. По всей видимости, они поменяли тактику. Просто так они никого не лупили. На протяжении этих нескольких дней в Москве проводили свои какие-то мероприятия следственные отделы ФСБ. Брали людей из "Артподготовки", националистов, из "Новой оппозиции". Аресты, задержания, обыски продолжались на протяжении нескольких дней еще перед этим. И, видимо, в рамках этих своих уголовных дел они подготовились. В ОВД "Бабушкинский" – вот это было впервые! – вчера были ночные допросы, они у них называются "допрос в темное время суток". Даже несовершеннолетних допрашивали! И, что интересно, чтобы как-то соблюсти требования закона, они заставляли людей подписывать согласие на этот допрос. Сначала они четверых несовершеннолетних с родителями допрашивали, потом начали других. В четыре с чем-то утра я узнавала, что происходит там, допросы еще продолжались. И только после этих допросов, насколько я знаю, они стали людей оформлять по ст. 19.3 КоАП. Они нарушили здесь полностью условия содержания, не давали еды, воды, долго держали в автозаках, не пускали в туалет. Это приравнивается к пыткам.

Больше было мужчин среднего возраста, покрепче. У господина Навального все-таки молодежи больше

​– Это были те люди, которые на Навального ходят? Или это именно сторонники Мальцева?

– В Москве это определить сложнее. В других регионах активных людей поменьше и они просто больше общаются. Здесь по составу были и те, и другие, которые ходят и туда, и сюда. А были те, которые ходят, видимо, только на акции мальцевских или "Новой оппозиции", как они там называются. Наверное, все-таки где-то 50 на 50, я думаю. Все-таки здесь были немножко, я думаю, другие цели, как я понимаю. Я не говорю про призывы Мальцева. Очень много новых людей. Больше, грубо говоря, было мужчин среднего возраста, покрепче. У господина Навального все-таки молодежи больше.

Среди задержанных оказались не только сторонники Вячеслава Мальцева. Были так же задержаны участники либертарианского "Форума Адама Смита", который проходит в Москве. После допроса их отпустили. Без протокола, но под обязательство о явке отпустили и правозащитницу Ирину Яценко. Ее задержали на Пушкинский площади, несмотря на наличие пресс-карты, и продержали в полиции до пяти утра. Как она сама предполагает, полицию насторожило то, что к рюкзаку, с которым была Яценко, была привязана ленточка с украинским флагом. В одном с ней автозаке оказались также четверо несовершеннолетних, которые впервые услышали о Вячеславе Мальцеве только после задержания:

– Насколько я понимаю, они все знали о 5.11.17, но целенаправленного намерения участвовать в акции у них не было. Один мальчик про Мальцева вообще не знал. Он просто был в каком-то костюме с ушками на голове, ходил, снимал на планшет. А кто такой Мальцев, он узнал только в автозаке. Выборка абсолютно для меня непонятная, набрали автозак школоты, которая не имела никакого отношения ни к каким событиям и ничего противоправного не совершала. Если сравнивать с другими мероприятиями, которые до этого происходили, то там хотя бы были какие-то события, может быть даже нарушения общественного порядка в понимании полиции. Люди скандировали, большая толпа собиралась, не могли пройти другие люди, а вчера не было ничего подобного.

Задержание Ирины Яценко:

​Юрист "Общественного вердикта" Ирина Бюрюкова говорит, что последствия вчерашнего массового мероприятия будут значительно жестче по сравнению с теми, что были до этого – даже по сравнению с 6 мая 2012 года.

Чем ближе выборы, тем жестче будут методы

– И это не потому, что власть так боятся движения "Артподготовка", и уж тем более ее лидера Мальцева. Просто власти вчерашнее мероприятие сделали репетиционным ко всем последующим, которые, несомненно будут до выборов президента в марте 2018 года, – рассуждает Бирюкова. – И чем ближе выборы, тем жестче будут методы. Сейчас дело возбуждено уже не за причинение насилия в отношении представителя власти, а за подготовку к совершению террористического акта и за приготовление к организации массовых беспорядков. А там и сроки другие уже, и возможности для манипуляции с задержанными другие.

По мнению Бирюковой, под страхом быть подозреваемым по уголовному делу о подготовке к совершению террористического акта люди будут давать нужные показания на тех, на кого укажет следствие.

– Что можно посоветовать тем, для кого велик риск стать подозреваемым по такому уголовному делу?

Если следственные органы уже пригласили адвоката по назначению для вас, то это плохой знак

– Не питать надежду на то, что вас приглашают (безусловно, только повесткой) в Следственный комитет или отдел полиции в качестве свидетеля, и немедленно искать адвоката. Если у вас его нет, то обращаться в правозащитные организации, такие как ОВД-ИНФО, "Общественный вердикт", "Русь сидящая", "Мемориал". Не давать никакие показания без адвоката, которого вы пригласили. Если вдруг задержание произошло неожиданно, то все равно не давать никакие показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции (не свидетельствовать против себя и своих близких родственников). Это касается и тех случаев, когда вас приглашают (только повесткой) дать показания в качестве свидетеля на кого-то из ваших близких. Если правоохранительными или следственными органами уже приглашен адвокат по назначению для вас, это плохой знак, значит вы уже в статусе подозреваемого, – говорит юрист. – Если, как это часто бывает, ни правоохранительные/следственные органы, ни назначенный адвокат не реагируют на ваши просьбы, то в любом документе, который дают вам на подпись, в графе "замечания на протокол", либо даже рядом со своей подписью, необходимо указать, что "не предоставлена возможность связаться с моим адвокатом".

Бирюкова не рекомендует совсем отказываться от подписи предлагаемых документов, поскольку все равно составят акт, что был отказ от подписи, а вы потеряете может быть единственную возможность, чтобы сообщить о всех своих возражениях на протокол, выразить свое несогласие с ним, сообщить о нарушении права на звонок и на приглашение своего адвоката. ​

Даже Навальный не говорит о революции, а Мальцев открыто к ней призывает

​– Риторика Мальцева гораздо более радикальна, чем риторика других оппозиционеров, поэтому нет ничего удивительного в том, что власти обходятся со сторонниками Мальцева жестче, чем с остальными своими противниками. В конце концов никто, даже Навальный не говорит о революции, а Мальцев открыто к ней призывает. Можно сказать, что Навальный – клиент Кремля, а вот Мальцев – готовый клиент силовиков, – считает политолог Аббас Галлямов. – Нельзя исключать того, что власти решили воспользоваться случайно подвернувшейся им возможностью для дискредитации любой оппозиционной деятельности. Для этого они и устроили такой показательный разгром, чтобы показать, что оппозиционеры выходят на улицы с "коктейлями Молотова" и готовят насильственный захват власти. Кремль правильно рассчитал ,что обыватель может симпатизировать мирному протестующему, но никогда не встанет на сторону радикального революционера. И теперь у силовиков есть прекрасный повод завернуть гайки.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов полагает, что мальцевская "революция" – в отличие от протестов Навального – позволила власти выявить не просто активных недовольных, но и более радикально настроенных людей. То есть тех, кто в принципе готов рассматривать силовые методы борьбы, исповедует идею революции, а не просто митингового протеста.

"Не будет не только революции, но и разговоров о ней", – как бы говорит власть обществу

– Насколько я понимаю, власть видит в этих группах прообраз украинских майданщиков и потому к ним она гораздо более жестко подходит. Одновременно аресты и начатое уголовное дело носят характер устрашающей акции накануне выборов президента. "Не будет не только революции, но и разговоров о ней", – как бы говорит власть обществу. Безусловно, "артподготовка" как таковая ничем для государства не опасна, но она создает прецедент и отсюда столь жесткая реакция – чтобы подобные движения не множились. Вполне возможно, что репрессии окажутся шире и можно будет заодно "зачистить" и более широкие круги оппозиции – реальной оппозиции разумеется, а не ее фейков.

По мнению Миронова, то, что к задержанным не пускали адвокатов и вели ночные допросы, нужны следствию, чтобы получить необходимые признания дабы открыть максимально широкое дело. "Видимо, дана команда побольше получить признаний и согласий от задержанных, – говорит эксперт. – А это означает, что дело будет большим и обширным. Это не просто протоколы после гуляний Навального".

Лидер движения "Артподготовка" националист Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. За несколько дней до этого по всей стране были задержаны десятки сторонников Мальцева. ФСБ утверждает, что активисты "Артподготовки" якобы планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Сам Вячеслав Мальцев, который находится во Франции, поблагодарил всех, кто вышел на улицы, и заявил, что "революция началась".

26 октября Красноярский краевой суд признал экстремистским движение "Артподготовка" и запретил его деятельность на территории России. Вячеслав Мальцев, который в июле 2017 года уехал, опасаясь уголовного преследования, заочно арестован.