"Революция" Мальцева. Итоги

Около 500 человек были задержаны по всей России 5 ноября, большинство из них - в Москве. При этом каких-либо массовых акций протеста или столкновений с полицией ни в российской столице, ни в других городах не было. Задерживали в основном сторонников Вячеслава Мальцева, лидера движения "Артподготовка", которое признано в России экстремистским, но в автозаках оказались и случайные прохожие, подростки, журналисты. Некоторых из них допросили по делу о "призывах к терроризму". Бежавший из России лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция.