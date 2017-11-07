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Общество

"Революция" Мальцева. Итоги

"Революция" Мальцева. Итоги
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Около 500 человек были задержаны по всей России 5 ноября, большинство из них - в Москве. При этом каких-либо массовых акций протеста или столкновений с полицией ни в российской столице, ни в других городах не было. Задерживали в основном сторонников Вячеслава Мальцева, лидера движения "Артподготовка", которое признано в России экстремистским, но в автозаках оказались и случайные прохожие, подростки, журналисты. Некоторых из них допросили по делу о "призывах к терроризму". Бежавший из России лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что в России 5 ноября 2017 года якобы начнется революция.

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