Суд в Крыму начал пересмотр дела украинского активиста Балуха

Подконтрольный России суд аннексированного Крыма начал повторное рассмотрение дела Владимира Балуха. Активиста обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки. На одном из заседаний Балух рассказывал, что полицейские ему угрожали подкинуть оружие. После аннексии Крыма активист повесил на свой дом украинский флаг и отказался от российского гражданства.

Балуха арестовали в декабре 2016 года. Он неоднократно заявлял о побоях и жестоком обращении в СИЗО. В начале августа суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Но после апелляции дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе суда.

Еще одно обвинение против Балуха предъявил руководитель изолятора временного содержания в поселке Раздольный Валерий Ткаченко. Он утверждает, что Балух напал на него уже после ареста. Заявление последовало после того, как сам Балух объявил о применении к нему физической силы руководителем ИВС. При этом Ткаченко отказался от участия в очных ставках по делу. По данным адвокатов, дело вскоре может быть передано в суд.