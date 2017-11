"Мозг вскружился"

После долгого перерыва - и, что характерно, в преддверии очередной встречи с американским посланником Куртом Волкером - статью в прессе опубликовал помощник президента России Владислав Сурков. Да не где-нибудь, а на русскоязычном сайте RT. Хоть сайт и русскоязычный, колонка посвящена главным образом Америке - отталкиваясь от событий там, Сурков рассуждает о будущем западной цивилизации вообще. По мнению российского "куратора Донбасса", эта цивилизация находится в "кризисе лицемерия", до которого его довели люди, называемые Сурковым "гипокритами" (от слова hypocricy, то есть лицемерие же). Перспективы туманны - кажется, Сурков намекает то ли на народный бунт в США, то ли на приход нового Гитлера. В общем, не позавидуешь.

Пересказывать статью, впрочем, довольно трудно, порою она напоминает поток сознания (очевидно, это сознательный прием известного своей литературной мастеровитостью чиновника). Начинает Сурков с современной американской музыки:

Например, в одном из хитов под названием Wash it all away поётся приблизительно следующее: «Весь этот хаос и вся эта ложь — я ненавижу их», «Я загибаюсь здесь, я тут намусорил — может ли кто-нибудь смыть это всё?», «Я отказался от общества, от семьи... от демократии... от медиа... от морали... плевать, что вы думаете обо мне». И ещё: Done with all your hypocrisy («Со всем вашим лицемерием покончено»).

Песня, лирический герой которой отвергает всеобщее лицемерие, вышла на рынок в 2015 году. Как раз накануне необычных выборов 2016-го, ход, итоги и последствия которых стали драматической и не вполне пока успешной попыткой «великого общества» очиститься от лицемерия, «смыть это всё». Простодушие вступило в борьбу с приличиями на национальном уровне. А что в Штатах приобретает национальный масштаб, то за их пределами становится глобальным трендом.

Теперь, когда и Голливуд вслед за Вашингтоном приступил к сеансам саморазоблачения, рассыпая собственную респектабельность, как карточный домик, тренд превратился в мегатренд.

Нынешней Америкой, по Суркову, рулят "гипокриты":

Двойные стандарты, ханжество, двуличие, тройные стандарты, политкорректность, интриги, пропаганда, лесть, лукавство широко распространены не только в политике. Социум устойчив, если все его элементы нашли друг с другом общий язык — язык, на котором удобно лгать. Причём не только другим, но и себе.

Но этому приходит конец:

Лишённые общего языка различные социальные группы обособляются, чтобы создать свой «правдивый» диалект. Наступает смешение языков, турбулентность, длящаяся до тех пор, пока в спорах и столкновениях общество не дойдёт до отчаяния и смирения с какой-нибудь новой полуправдой, с реформированным и «улучшенным» лицемерием.

Именно такую фазу — непереносимости фальши, смешения языков, разочарования в норме — проходят сейчас некоторые западные нации. <...>

Интересное и опасное время. Распад смысловых конструкций высвобождает огромное количество социальной энергии. Удастся ли западному миру рассеять её избытки посредством виртуальных игр, сериалов о насилии, спортивных соревнований, экономических пузырей, рэп-баттлов и рок-концертов, электоральных шоу, локальных войн и теленовостей? Или произойдёт нагрев системы до температуры революции и большой войны? Кто знает.

Прогноз самого Суркова таков:

Возможно, и завтра из «всего этого хаоса и всей этой лжи» растерянные толпы будут выведены сильной рукой. Царь Запада, основатель цифровой диктатуры, вождь с полуискусственным интеллектом уже предсказан вещими комиксами. Почему бы этим комиксам не сбыться? Тоже вариант.

Что, как говорится, хотел сказать автор своим произведением? Многие остались в недоумении.

​Akashevarova:

Колонка Суркова на сайте RT очень запутанная и показывает то, что у помощника президента от философствований совсем мозг вскружился. <...>

Вокруг несправделивость, а ты глубоко переживаешь, ненавидишь, ты «степной волк», а вокруг стадо тупых, ведомых овец. Скорее всего так и думает автор песен «Агаты Кристи».



Читать его текст очень тяжело. Ум за разум заходит. Все между строк, типо по-умному. На самом деле выглядит это как записи сумасшедшего. И обнажает духовные терзания Суркова.

Марина Юденич:

"Мозг вскружился"

Это некто Кашеварова о Владиславе Суркове.

А я всегла говорила, что ВЮС уважаемый плодит гомункулов во зло и ничего хорошего из этого лукавого политтехноложества не выйдет.

И не вышло.

Гомунуклулы зажили собственной жизнью и настругали мурзилок, которые теперь изъясняются в формате "мозг вскружился"

Другие обвинили в лицемерии самого Суркова.

Часть публики рукоплещет автору:

А есть и те, кто попытался вчитаться в колоку всерьез и углядел в ней зловещий смысл - претензии на мировое господство:

Александр Морозов

ПУТИНСКИЙ БЕННОН опять заговорил. Философское сообщество не может оставить новый, блистательный текст Владислава Суркова без ответа. Это было бы несправедливо и по отношению к автору (который здесь бросает очевидный вызов), и по отношению к "малым сим" (которых он тут соблазняет). Этот текст содержит гораздо более вескую глобальную претензию, чем его известные тексты про "национализацию будущего" и "суверенную демократию":