Twitter в два раза увеличил максимальный размер сообщения

Сервис микроблогов Twitter в два раза увеличил максимальную длину сообщения — до 280 символов. Объявление об этом размещено в официальном блоге компании.

Это решение принято по результатам эксперимента, который проводился с сентября и был признан успешным. По данным Twitter, в первые дни эксперимента многие пользователи публиковали сообщения длиной в 280 символов, но потом вернулись к более привычным коротким записям. Только 5 процентов твитов были длиннее 140 символов и лишь 2 процента— длиннее 190 символов.

Новые правила не будут распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как пользователи из этих стран используют иероглифическое письмо и редко достигают лимита в 140 символов.

В 2016 году твиттер уже расширил количество допустимых символов в сообщении, убрав из подсчета длину вставляемых ссылок и картинок.

Twitter был создан в 2006 году, и сейчас у него около 320 миллионов пользователей.