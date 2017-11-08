В 2018 году Россия возвращается на конкурс "Евровидение"

Россия сможет принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае следующего года в Лиссабоне. Об этом говорится в сообщении на сайте Евровидения.

Помимо России в конкурсе примет участие 41 страна. Первый и второй полуфиналы "Евровидения" запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.

Португалия принимает конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве. Россия в этом году в Евровидении не участвовала. Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что она в 2015 году выступала в аннексированном Крыму. Таким образом, певица нарушила украинское законодательство. Организаторы Евровидения предложили России организовать выступление Самойловой через телеконференцию либо прислать на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта и отказалась от трансляции конкурса.

Ранее "Первый канал" сообщал, что в 2018 году Россию на конкурсе в Лиссабоне Россию может представить Юлия Самойлова. У певицы первая группа инвалидности, она передвигается на коляске.