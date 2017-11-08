Жители Сибири штурмуют приемную СК для встречи с Бастрыкиным

Жители сибирских городов пытаются прорвать охрану здания следственного комитета в Москве. Они хотят попасть на личный прием к главе ведомства Александру Бастрыкину. Люди утверждают, что несмотря на все попытки записаться по телефону, они месяцами ждут приглашения. Среди них - жители Томска, Омска и Новосибирска и других регионов России, сообщил Сибирь.Реалии правозащитник Василий Шипилов. Многие из них уже не в первый раз пытается попасть на прием.

Перед тем, как кортеж руководителя ведомства заехал на территорию следственного комитета, собравшихся окружили полицейские. Люди скандировали: "Александр Иванович, примите нас!" Сейчас более 50 человек продолжают стоять на улице в надежде, что их пригласят на встречу, - сообщил Шипилов. По его словам, люди хотят рассказать о своих проблемах и попустительстве со стороны региональных управлений.

Среди тех, кто приехал в Москву - потерпевшие по уголовному делу об обрушении в 2015 году казарм учебного центра ВДВ в Омске. Это бывший десантник, оставшийся после происшествия без ног, а также вдова и мать погибшего военнослужащего. На личном приеме пострадавшие рассчитывают рассказать о затянувшемся, по их мнению, расследовании трагедии. Адвокат Ольга Рыбакова рассказала Сибирь.Реалии, что написала Бастрыкину сообщение о своем приезде на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Официального приглашения потерпевшим получить не удалось.

В октябре 2017 года томские пенсионерки остановили кортеж Бастрыкина в Москве, чтобы попасть к нему на прием и пожаловаться на бездействие местных чиновников. Тогда главный следователь вышел из машины и пообещал принять их. Позже личный прием состоялся.