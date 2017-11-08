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Жители Сибири штурмуют приемную СК для встречи с Бастрыкиным

Жители сибирских городов у здания Следственного комитета в Москве

Жители сибирских городов пытаются прорвать охрану здания следственного комитета в Москве. Они хотят попасть на личный прием к главе ведомства Александру Бастрыкину. Люди утверждают, что несмотря на все попытки записаться по телефону, они месяцами ждут приглашения. Среди них - жители Томска, Омска и Новосибирска и других регионов России, сообщил Сибирь.Реалии правозащитник Василий Шипилов. Многие из них уже не в первый раз пытается попасть на прием.

Житель Томска приехавший на прием руководителя СК
Житель Томска приехавший на прием руководителя СК

Перед тем, как кортеж руководителя ведомства заехал на территорию следственного комитета, собравшихся окружили полицейские. Люди скандировали: "Александр Иванович, примите нас!" Сейчас более 50 человек продолжают стоять на улице в надежде, что их пригласят на встречу, - сообщил Шипилов. По его словам, люди хотят рассказать о своих проблемах и попустительстве со стороны региональных управлений.

Среди тех, кто приехал в Москву - потерпевшие по уголовному делу об обрушении в 2015 году казарм учебного центра ВДВ в Омске. Это бывший десантник, оставшийся после происшествия без ног, а также вдова и мать погибшего военнослужащего. На личном приеме пострадавшие рассчитывают рассказать о затянувшемся, по их мнению, расследовании трагедии. Адвокат Ольга Рыбакова рассказала Сибирь.Реалии, что написала Бастрыкину сообщение о своем приезде на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Официального приглашения потерпевшим получить не удалось.

В октябре 2017 года томские пенсионерки остановили кортеж Бастрыкина в Москве, чтобы попасть к нему на прием и пожаловаться на бездействие местных чиновников. Тогда главный следователь вышел из машины и пообещал принять их. Позже личный прием состоялся.

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