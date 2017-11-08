Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Пичугину

Верховный суд России в среду подтвердил приговор бывшему руководителю службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Пересмотр дела был назначен 24 октября в связи с постановлением, которое вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Пичугин жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения во время расследования. Летом этого года суд в Страсбурге присудил ему компенсацию в 15 тысяч евро, а защита осужденного потребовала рассмотреть его дело повторно. Алексей Пичугин с 2007 года отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области по обвинению в организации нескольких убийств. Бывший сотрудник ЮКОСа неоднократно заявлял о своей невиновности, а также о том, что следствие пыталось склонить его к ложным показаниям против руководства нефтяной компании. Суд не удовлетворил ни одно из прошений Пичугина о помиловании. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.