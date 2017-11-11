Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
С христианской точки зрения

Христианство и Европа. Эфир в 17:05

Правозащитники Андрей Юров и Сергей Шаров-Делоне о взаимоотношениях христианства и европейского либерализма

Возможен ли европейский либерализм без христианства, возможно ли христианство без европейского либерализма? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят правозащитники Андрей Юров и Сергей Шаров-Делоне. Эфир в 17:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Наверх
XS
SM
MD
LG