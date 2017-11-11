Христианство и Европа. Эфир в 17:05

Правозащитники Андрей Юров и Сергей Шаров-Делоне о взаимоотношениях христианства и европейского либерализма
Возможен ли европейский либерализм без христианства, возможно ли христианство без европейского либерализма? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят правозащитники Андрей Юров и Сергей Шаров-Делоне. Эфир в 17:05.
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