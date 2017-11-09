Тиллерсон: решение о встрече Путина и Трампа еще не принято

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что еще не принято решение о том, проведут ли официальные переговоры президент Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным на азиатском экономическом саммите на этой неделе.

По словам Тиллерсона, вопрос заключается в том, может ли встреча Трампа и Путина быть "достаточно содержательной". Госсекретарь США в настоящее время сопровождает Трампа в турне по странам Азии.

Ранее помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Трамп, вероятно, встретится с российским президентом в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме 10 ноября.

В четверг Юрий Ушаков сообщил о подготовке встречи, добавив, что "в эти минуты" согласовывается ее время. По словам Ушакова, Москва готова к "отдельной обстоятельной двусторонней встрече", где главы государств смогут обсудить ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые "находятся в провале".

Ранее о возможной встрече с российским лидером на саммите АТЭС во Вьетнаме заявил Дональд Трамп. Он сообщил журналистам, что "хотел бы получить помощь Путина" в урегулировании северокорейского кризиса, а также обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Первая встреча президентов России и США состоялась в июле на саммите "Группы двадцати" в Германии. Путин и Трамп общались более двух часов. Основными темами переговоров были Сирия, Украина, ситуация вокруг КНДР, вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом.